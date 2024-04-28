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В Тисі потонули ще двоє чоловіків: в ДПСУ розповіли, чи вдалось ідентифікувати загиблих

В Тисі потонули ще двоє чоловіків: в ДПСУ розповіли, чи вдалось ідентифікувати загиблих

Київ • УНН

 • 55969 перегляди

Прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час спроби незаконного перетину кордону в річці Тиса, що збільшило кількість загиблих до 24 осіб з початку російського вторгнення.

Тіла двох чоловіків в річці Тиса знайшли ще у суботу, 27 квітня. Однак через  стрімку течію у річці витягнути їх вдалося лише сьогодні. Наразі ще не вдалось встановити дані загиблих чоловіків. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у неділю, 28 квітня, передає УНН.

На  жаль, поки що немає ідентифікації осіб, які наш прикордонний наряд виявив вчора ввечері в річці Тиса. Дії, щоб дістати загиблих з річці, розпочалися вчора. Але через стрімку течію фактично це вдалося зробити тільки сьогодні вранці

- заявив Демченко.

Демченко вкотре застеріг тих, хто намагається перетнути кордон, особливо обираючи для себе важкодоступні гірські напрямки,  утриматися від таких мандрівок, бо це становить загрози їх життю. 

"Досить часто порушники звертаються до таких злочинних груп, яким обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону і маршрут якраз прокладають через гірську річку, що знову ж таки може призвести до загибелі", - наголосив речник Держприкордонслужби. 

Нагадаємо 

Прикордонники виявили в Тисі тіла двох чоловіків, які потонули під час спроби нелегально перетнути кордон. Загальна кількість загиблих з початку російського вторгнення зросла до 24 осіб. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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