"Уже 24 випадок": у Тисі прикордонники виявили тіла двох чоловіків
Київ • УНН
Двоє чоловіків потонули під час спроби нелегально перетнути річку Тиса на українсько-румунському кордоні, в результаті чого загальна кількість загиблих з початку російського вторгнення зросла до 24 осіб.
Прикордонники виявили в Тисі тіла двох чоловіків, повідомили у суботу у ДПСУ, пише УНН.
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Потопельників знайшли вчора ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону. До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.
"Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", - вказали у ДПСУ.
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