"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин

Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин, сообщили в субботу в ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Из-за высоких порогов и сильного течения достать тела из воды удалось только на утро. Сейчас личности погибших устанавливаются.

"С начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, которые пытались преодолеть реку. Предостерегаем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасным для вашей жизни", - указали в ГПСУ.

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