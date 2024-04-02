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Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник
20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.
Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен
По словам госсекретаря США Блинкена, Украина переживает критический момент в войне и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки противника на многих участках фронта, в частности 18 попыток прорыва обороны вблизи Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, нанеся значительные потери российским войскам авиаударами и артиллерийским огнем.
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить поставку оружия и оборудования в Россию из Ирана, Северной Кореи и Китая для противодействия российской агрессии против Украины.
Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы
Российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, повредив колледж и детский сад, но Президент Украины Зеленский пообещал, что россия будет получать все более дальнобойные ответы за такие атаки.
Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР
Байден выразил Си обеспокоенность относительно поддержки Китаем войны россии против Украины, несправедливой торговой политики и нерыночных экономических практик, которые вредят американским рабочим.
Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений
российский ракетный удар по Днепру повредил предприятие, детский сад, школы и близлежащие дома, что привело к 13 пострадавшим, в том числе 5 детей, но обошлось без смертельных случаев.
Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.
Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины
Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.
Киевлян предупредили о сильном ветре завтра
Завтра, 3 апреля, киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, сегодня до конца дня ожидаются грозы.