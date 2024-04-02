Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

На днях 20-летнего закарпатца, который хотел незаконно попасть в Румынию, вытащил из реки Тиса курсант Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Об очередном случае отлова "уклонистов" рассказали в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Во время патрулирования украинско-румынской границы пограничный наряд заметил неизвестного мужчину. На требования пограничников молодой человек не отреагировал, зато вскочил в реку, и уже через несколько минут звал на помощь.

Быстрое течение относило его от берега, и, к счастью, курсанту-пограничнику, который как раз проходит практику на Закарпатье, удалось спасти жизнь "пловцу". Затем спасенный признался, что за незаконное пересечение границы заплатил $2500. - рассказали пограничники.

Пловца-нелегала вытащил из реки курсант пограничного вуза, который сейчас проходит стажировку в отделе "Деловое" Мукачевского отряда.

В ходе дальнейшего мониторинга реки с воздуха, уже через несколько минут, в поле зрения оператора БПЛА попал еще один человек, который находился в воде. На его поиски и спасение немедленно выдвинулась группа реагирования. Когда пограничники прибыли на место, мужчина из последних сил держался за корни дерева и звал на помощь. Однако вытащить его не успели. Мужчина не смог противостоять сильному течению и, разжав руки, исчез под водой. Его поиски до сих пор продолжаются.