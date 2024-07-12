17-й с начала года: мужчина утонул при попытке переправиться через реку Тиса в Румынию

33-летний житель Закарпатья утонул при попытке переправиться через реку Тиса в Румынию, став 17-м человеком, который утонул на границе в этом году, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Семнадцатого с начала этого года утопленника обнаружили на границе с Румынией. В соседнюю страну мужчина пытался попасть через Тису - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Погибшего, как указано, нашли пограничники и вызвали к месту происшествия сотрудников ГСЧС и полиции.

"Тело достали на берег. Утопленник оказался 33-летним жителем Закарпатья", - отметили в ГПСУ.

В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника