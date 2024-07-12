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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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17-й с начала года: мужчина утонул при попытке переправиться через реку Тиса в Румынию

17-й с начала года: мужчина утонул при попытке переправиться через реку Тиса в Румынию

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 07:26  •  6130 просмотра

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33-летний житель Закарпатья утонул при попытке пересечь реку Тиса в Румынию, став 17-м человеком, который утонул на границе в этом году.

33-летний житель Закарпатья утонул при попытке переправиться через реку Тиса в Румынию, став 17-м человеком, который утонул на границе в этом году, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Семнадцатого с начала этого года утопленника обнаружили на границе с Румынией. В соседнюю страну мужчина пытался попасть через Тису

- сообщили в ГПСУ в Telegram.

Погибшего, как указано, нашли пограничники и вызвали к месту происшествия сотрудников ГСЧС и полиции.

"Тело достали на берег. Утопленник оказался 33-летним жителем Закарпатья", - отметили в ГПСУ.

В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника11 июля 2024, 13:00 • 9911 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
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