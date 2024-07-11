В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника

Тело человека без признаков жизни обнаружили пограничники в 30 метрах от украинского берега Тисы, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Как сообщается, человека без признаков жизни заметили пограничники Мукачевского отряда во время мониторинга участка на границе с Румынией.

Отмечается, что это уже 16 случай утопления с начала года при попытке пересечь реки.

В ГПСУ напомнили, что незаконное пересечение речных границ может представлять серьезную угрозу для вашей жизни и здоровья.

Более 23 тысяч украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала большой войны