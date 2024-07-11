В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника
Киев • УНН
Тело мужчины было найдено пограничниками в 30 метрах от украинского берега реки Тиса, что стало 16-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения рек.
Тело человека без признаков жизни обнаружили пограничники в 30 метрах от украинского берега Тисы, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
Как сообщается, человека без признаков жизни заметили пограничники Мукачевского отряда во время мониторинга участка на границе с Румынией.
Отмечается, что это уже 16 случай утопления с начала года при попытке пересечь реки.
В ГПСУ напомнили, что незаконное пересечение речных границ может представлять серьезную угрозу для вашей жизни и здоровья.
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