В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  109979 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113899 просмотра
Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

  •  57301 просмотра
В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

  •  67350 просмотра
В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  46088 просмотра
публикации
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  109301 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113899 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  140348 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  151627 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  148460 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

  •  85187 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  109813 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  114539 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  117296 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  179765 просмотра
Актуальное
В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника

В 30 метрах от Тисы обнаружили еще одного утопленника

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 13:00  •  4523 просмотра

Read in English

Тело мужчины было найдено пограничниками в 30 метрах от украинского берега реки Тиса, что стало 16-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения рек.

Тело человека без признаков жизни обнаружили пограничники в 30 метрах от украинского берега Тисы, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, передает УНН

Детали 

Как сообщается, человека без признаков жизни заметили пограничники Мукачевского отряда во время мониторинга участка на границе с Румынией.

Отмечается, что это уже 16 случай утопления с начала года при попытке пересечь реки. 

В ГПСУ напомнили, что незаконное пересечение речных границ может представлять серьезную угрозу для вашей жизни и здоровья.

Более 23 тысяч украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала большой войны11 июля 2024, 10:45 • 9907 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  17709 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  39300 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  109301 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
  •  82102 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  84320 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103186 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
10 июля 2024, 11:37  •  140348 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105851 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  148460 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101434 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Популярные

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  46088 просмотра
В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

  •  67350 просмотра
Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

  •  57301 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113899 просмотра
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  109979 просмотра

Публикации

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  109301 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113899 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  140348 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  151627 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  148460 просмотра

Война

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  276 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

  •  1115 просмотра
Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

  •  3530 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  12279 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  13317 просмотра

политика

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  276 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  12279 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  13317 просмотра
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
Эксклюзив

  •  17709 просмотра
рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

  •  17730 просмотра

Война

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  276 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

  •  1115 просмотра
Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

  •  3530 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  12279 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  13317 просмотра

политика

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  276 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  12279 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  13317 просмотра
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
Эксклюзив

  •  17709 просмотра
рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

  •  17730 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  65751 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  124704 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  121973 просмотра

Экономика

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

  •  5248 просмотра
Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

  •  13839 просмотра
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
Эксклюзив

  •  39300 просмотра
Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

  •  13324 просмотра
Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор

Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор

  •  18529 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  23619 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  14572 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  24557 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  30247 просмотра
Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

  •  36375 просмотра