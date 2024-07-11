С начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину по 31 мая 2024 года около 23 500 украинских мужчин нелегально въехали в Молдову. Такие данные пограничной полиции и Генеральной инспекции по вопросам миграции, пишет молдавская служба Радио Свобода, передает УНН.

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Как отмечается, в Кишиневе власти утверждают, что хотят помочь украинским институтам предотвратить побеги боеспособных мужчин. Впрочем признают, что если беглецам удается прибыть в Молдову незамеченными, репатриация им не грозит.

Сообщается, что Норма Уголовного кодекса Молдовы относительно незаконного пересечения государственной границы не распространяется на иностранных граждан, которые хотят воспользоваться правом убежища.

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По словам главы пограничной полиции Руслана Галушко, если украинцы лично обращаются в подразделения пограничной полиции или Генеральной инспекции по вопросам миграции с просьбой об определенной форме международной защиты, они "не подпадают под санкции за незаконный въезд" на территорию Молдовы.

Официальные данные свидетельствуют, что за год и два месяца 12 764 украинских мужчины в возрасте от 18 до 59 лет получили именно такой статус временной защиты.

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