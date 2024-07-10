9 июля на рассвете пограничники задержали 23 мужчин, которые пытались пробраться через государственную границу в Молдову. Группу мужчин в приграничье на зерновозе подвез соратник организатора незаконной схемы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Выяснилось, что 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей действовали по указаниям админа телеграм-канала. Последний, за свою помощь получил с каждого от 5 до 16 тыс. долларов США. Полную стоимость поездки нарушители оплатили сразу на криптокошелек.

"Туристов" до приграничья на зерновозе подвез подельник организатора, откуда они пешком отправились к границе.

Однако на окраине одного из сел Подольского района мужчин задержали пограничники.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будет рассматривать суд.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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