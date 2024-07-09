Правоохранители Прикарпатья обезвредили преступную группу и ликвидировали очередной канал незаконной переправки военнообязанных мужчин. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Детали

Как выяснили следователи, фигуранты организовали маршрут для уклонистов по высокогорью Карпат.

Установлено, что канал незаконного пересечения границы наладили трое жителей Верховинского района и один житель Буковины.

Организатор - 29-летний фигурант. Мужчина искал "клиентов", инструктировал их по маршруту, получал и делил средства между соисполнителями. Они были за проводников, которые сопровождали на маршруте желающих незаконно сбежать за границу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом маршрут длился минимум три дня по высокогорью и лесным массивам. "Бизнес на уклонистах" не прекращался даже зимой, когда в горах опасно. Стоило такое "путешествие" сначала 3500 долларов США. Вскоре сумма выросла до 5000 долларов США.

Правоохранителям удалось задокументировать незаконное пересечение трех военнообязанных мужчин и роль каждого из участников преступной группы в противоправной деятельности.

Разоблачили их следователи Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и областным управлением СБУ.

Во время обысков в помещениях и транспортных средствах фигурантов полицейские обнаружили и изъяли деньги, полученные от противоправной деятельности, телефоны, черновые записи и тому подобное.

Организатора преступной группы задержали. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Другим фигурантам объявили подозрение по ч. 3.ст. 332 Уголовного кодекса заочно.

В Молдову за 300 тысяч евро: пограничники задержали 24 уклонистов, которые пытались незаконно выехать из Украины