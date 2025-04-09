Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.
Пророссийский кандидат Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил о претензиях на ее территории. Он считает, что после войны Украину поделят между соседними странами.
В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету противника над Буковиной. На месте падения обломков в Черновицком районе нет жертв и разрушений.
В общежитии Черновицкого учебного заведения двое нетрезвых подростков избили 16-летнего студента, снимая это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.
Ночью силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник над Буковиной. Председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что жертв и разрушений нет, и поблагодарил военных за эффективную работу.
На автодороге М-19 возле села Грушевка в Черновицкой области произошло ДТП. Патрульные организовали реверсивное движение, но движение транспорта затруднено. По предварительной информации, пострадавших нет.
Украинские аграрии намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Одесская область лидирует по валовому сбору зерновых с 4,2 млн тонн, а Хмельницкая - по урожайности с 65,5 ц/га.
Черновицкий ТЦК заявил, что видео со священником УПЦ, который обвиняет военных в противоправных действиях, является манипулятивным. Военнообязанный, о котором идет речь, не предоставил документы, но после их предоставления получил возможность оформить отсрочку.
Минагрополитики сообщило о фактическом завершении жатвы в Украине. Собрано 37,3 млн тонн зерновых, 15,8 млн тонн масличных и 3,5 млн тонн сахарной свеклы с площади 15,8 млн га.
На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.
В Черновицком районе мать привязывала 10-летнего сына цепью за ногу, удерживая во дворе. Полиция изъяла ребенка из семьи и открыла уголовное производство по статье о пытках.
36-летний мужчина нанес многочисленные удары своей 58-летней матери во время конфликта в городе Вашковцы. Женщина скончалась на месте, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В селе Берегомет две 15-летние девушки избили 14-летнюю из-за слухов и оскорблений. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении и проводит работу с участниками конфликта.
Правоохранители Прикарпатья разоблачили преступную группу, которая организовала нелегальный канал переправки военнообязанных через Карпаты для побега за границу, беря за это от $3,500 до $5,000 за человека.
24-летний мужчина погиб и еще один был госпитализирован после столкновения с пограничником во время попытки незаконного пересечения украинско-румынской границы, в связи с чем ГБР начало расследование обстоятельств происшествия.
Преступная группа На Буковине под предлогом трудоустройства оформляли кредиты на граждан, незаконно используя их личные документы и данные, полученные обманным путем, в результате чего было совершено более 250 мошенничеств с финансовыми структурами.
Чиновники на Буковине организовали незаконную вырубку 206 деревьев на сумму почти 4 миллиона гривен, подделав документы и привлекая частную фирму.
1 июня военнообязанный ударил представителя торгового центра и воинской части в Черновцах, спровоцировав ответный удар и приведя к расследованию со стороны правоохранительных органов.
На Буковине военнообязанный напал с газовым баллончиком на представителя торгового центра, в результате чего военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.
Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.
Правоохранителя задержали за то, что он, используя свое служебное положение, незаконно помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Теперь мужчине грозит до до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Пассажиропоток на западной границе Украины за выходные достиг 168 000 человек, причем больше людей выехало из Украины, чем въехало.
Семеро мужчин заплатили 6-9 тысяч евро местному жителю, чтобы тот переправил их через украинско-румынскую границу на старом автомобиле УАЗ, но пограничники перехватили и задержали их.
Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.
Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.
В Хмельницкой области женщине грозит наказание за нападение на автомобиль военнослужащих ТЦК - штраф или общественные работы.
Почти половина территориальных общин в Украине не выделяли средства на пополнение библиотечных фондов в течение двух лет, а меньше всего финансирования выделяли общины Черновицкой и Закарпатской областей.
Более 5 000 мужчин в Черновицкой области были объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.