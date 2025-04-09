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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28123 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

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Над Буковиной утром уничтожили вражескую ракету: что известно о последствиях атаки рф

Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету противника над Буковиной. На месте падения обломков в Черновицком районе нет жертв и разрушений.

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В общежитии Черновицкого учебного заведения двое нетрезвых подростков избили 16-летнего студента, снимая это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

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Над Буковиной ночью сбили вражеский дрон: жертв и разрушений нет

Ночью силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник над Буковиной. Председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что жертв и разрушений нет, и поблагодарил военных за эффективную работу.

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На Буковине из-за аварии затруднено движение на трассе М-19 из-за аварии

На автодороге М-19 возле села Грушевка в Черновицкой области произошло ДТП. Патрульные организовали реверсивное движение, но движение транспорта затруднено. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Аграрии Одесской области лидируют в валовом сборе зерновых, Хмельницкой - по урожайности зерновых

Украинские аграрии намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Одесская область лидирует по валовому сбору зерновых с 4,2 млн тонн, а Хмельницкая - по урожайности с 65,5 ц/га.

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Конфликт священника с ТЦК: в Черновицком областном ТЦК отреагировали

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"Жатва идет по расписанию": в Украине собрали 56,6 млн тонн урожая

Минагрополитики сообщило о фактическом завершении жатвы в Украине. Собрано 37,3 млн тонн зерновых, 15,8 млн тонн масличных и 3,5 млн тонн сахарной свеклы с площади 15,8 млн га.

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За 6 тыс. евро переводил через лес: ГБР задержало правоохранителя за переправку мужчин через границу в Румынию

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Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

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Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники

Пассажиропоток на западной границе Украины за выходные достиг 168 000 человек, причем больше людей выехало из Украины, чем въехало.

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В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

Семеро мужчин заплатили 6-9 тысяч евро местному жителю, чтобы тот переправил их через украинско-румынскую границу на старом автомобиле УАЗ, но пограничники перехватили и задержали их.

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Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.

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В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.

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В Хмельницкой области женщина напала на авто ТЦК: ей грозит штраф или 40-60 часов общественных работ

В Хмельницкой области женщине грозит наказание за нападение на автомобиль военнослужащих ТЦК - штраф или общественные работы.

Криминал и ЧП • 3 апреля, 16:08 • 26133 просмотра

Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Почти половина территориальных общин в Украине не выделяли средства на пополнение библиотечных фондов в течение двух лет, а меньше всего финансирования выделяли общины Черновицкой и Закарпатской областей.

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На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

Более 5 000 мужчин в Черновицкой области были объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 12:55 • 25296 просмотра