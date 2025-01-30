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Кандидат в президенты Румынии заявил, что Украина «вымышленное государство»

Кандидат в президенты Румынии заявил, что Украина «вымышленное государство»

Киев  •  УНН

 • 8645 просмотра

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Пророссийский кандидат Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил о претензиях на ее территории. Он считает, что после войны Украину поделят между соседними странами.

Ультранационалистический, пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством». Он считает, что ее разделение между соседними странами неизбежно. Об этом он сказал в интервью журналисту Иону Кристою, передает УНН со ссылкой на RomaniaTv.

Джорджеску заявил, что мир меняется и изменятся границы.

Более того, если границы изменятся, где будем мы? Итак, у нас есть Северная Буковина - интерес, у нас есть Буджакул, у нас есть Северный Марамурес от бывшего Закарпатья, то, что осталось у венгров, Львов, который останется у поляков, и Малороссия

- сказал Джорджеску.

Отвечая на вопрос, верит ли он в разделение территории Украины после мира, Джорджеску ответил, что такое разделение обязательно будет, поскольку соседняя страна - «государство вымышленное».

Сто процентов. Сто процентов так и будет. Что ж, у них нет другого выбора. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - вымышленное государство. Украинская Советская Социалистическая Республика. Это вымышленное государство, здесь нет ориентиров

- добавил Джорджеску.

Джорджеску заявил, что он не делает ставку на Украину и ему не нужны территории, но он пользуется возможностью.

Румыния простирается от Днестра до Тисы, мы увидим, как будет в будущем в зависимости от ситуации и как будут развиваться отношения между Америкой и Россией, и тогда мы можем получить выгоду от того, чтобы дойти, как сказал Эминеску, от Днестра до Тисы. Все эти новые границы, которые открываются для нас, связанные с Северной Буковиной, Бужаком, Северным Марамурешем, все это в нашу пользу, а также в пользу НАТО

- утверждает пророссийский кандидат в президенты.

Дополнение

В ноябре 2024 года пророссийский ультраправый политик Келин Георгеску, по данным избирательной комиссии, победил в первом туре президентских выборов в Румынии, нанеся сильный удар по политическому истеблишменту страны. Как отмечают в экспертной среде, это является политическим землетрясением, и такого результата никто не предвидел.

Министерство иностранных дел Украины выражало солидарность с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные румынскими властями данные.

Politico сообщало, что Румыния назначила дату повторных президентских выборов после опасений относительно «агрессивных гибридных действий» России, но все еще есть риск, что результат может быть похожим и во второй попытке, и вльтранационалист Келин Джорджеску победит.

Новое голосование в первом туре состоится 4 мая, а второй тур запланирован на две недели позже, 18 мая.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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