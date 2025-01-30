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Кандидат у президенти Румунії заявив, що Україна "вигадана держава"

Кандидат у президенти Румунії заявив, що Україна "вигадана держава"

Київ • УНН

 • 32825 перегляди

Проросійський кандидат Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території. Він вважає, що після війни Україну поділять між сусідніми країнами.

Ультранаціоналістичний, проросійський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Він вважає, що її поділ між сусідніми країнами неминучий. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Йону Крістою, передає УНН з посиланням на RomaniaTv.

Джорджеску заявив, що світ змінюється й зміняться кордони.

Більше того, якщо кордони зміняться, де будемо ми? Отже, у нас є Північна Буковина - інтерес, у нас є Буджакул, у нас є Північний Марамурес від колишнього Закарпаття, те, що залишилося в угорців, Львів, який залишиться в поляків, і Малоросія…

– сказав Джорджеску.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у поділ території України після миру, Джорджеску відповів, що такий поділ обов’язково буде, оскільки сусідня країна – "держава вигадана".

Сто відсотків. Сто відсотків так і буде. Що ж, у них немає іншого вибору. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – вигадана держава. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це вигадана держава, тут немає орієнтирів

– додав Джорджеску.

Джорджеску заявив, що він не робить ставку на Україну і йому не потрібні території, але він користується можливістю.

Румунія простягається від Дністра до Тиси, ми побачимо, як буде в майбутньому залежно від ситуації і як будуть розвиватися відносини між Америкою і росією, і тоді ми можемо отримати вигоду від того, щоб дійти, як сказав Емінеску, від Дністра до Тиса. Усі ці нові кордони, які відкриваються для нас, пов’язані з Північною Буковиною, Бужаком, Північним Марамурешем, усе це на нашу користь, а також на користь НАТО

- стверджує проросійський кандидат в президенти.

Доповнення

В листопаді 2024 року проросійський ультраправий політик Келін Георгеску, за даними виборчої комісії, переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, завдавши сильного удару політичному істеблішменту країни. Як зазначають в експертному середовищі, це є політичним землетрусом, і такого результату ніхто не передбачав.

Міністерство закордонних справ України висловлювало солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені румунською владою дані.

Politico повідомляло, що Румунія призначила дату повторних президентських виборів після побоювань щодо "агресивних гібридних дій" росії, але все ще є ризик, що результат може бути схожим і в другій спробі, і ультранаціоналіст Келін Джорджеску переможе.

Нове голосування у першому турі відбудеться 4 травня, а другий тур заплановано на два тижні пізніше, 18 травня.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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