Румунія призначила нову дату президентських виборів

Румунія призначила дату повторних президентських виборів після побоювань щодо "агресивних гібридних дій" росії, але все ще є ризик, що результат може бути схожим і в другій спробі, і ультранаціоналіст Келін Джорджеску переможе, повідомляє Politico, пише УНН.

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Як повідомляється, нове голосування у першому турі відбудеться 4 травня, а другий тур заплановано на два тижні пізніше, 18 травня.

Перший тур виборів у Румунії 24 листопада минулого року викликав міжнародний шок через перемогу Джорджеску, який був виведений з невідомості завдяки неймовірно успішній кампанії у TikTok. Результати були анульовані до того, як міг відбутися другий тур.

"Хоча перемога Джорджеску - з 23 відсотками - викликала паніку, яка, зрештою, призвела до анулювання голосування, він все ще, схоже, дуже конкурентоспроможний для повторного голосування. Тепер багато залежатиме від того, чи його дискваліфікує Конституційний суд через звинувачення у неоголошеному фінансуванні", - зазначає видання.

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