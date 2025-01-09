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Румыния назначила новую дату президентских выборов

Румыния назначила новую дату президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 7843 просмотра

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Румыния проведет повторные президентские выборы 4 и 18 мая после аннулирования результатов предыдущего голосования. Ультранационалист Келин Джорджеску, который победил благодаря TikTok-кампании, может снова стать фаворитом.

Румыния назначила дату повторных президентских выборов после опасений относительно "агрессивных гибридных действий" россии, но все еще есть риск, что результат может быть похожим и во второй попытке, и ультранационалист Келин Джорджеску победит, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, новое голосование в первом туре состоится 4 мая, а второй тур запланирован на две недели позже, 18 мая.

Первый тур выборов в Румынии 24 ноября прошлого года вызвал международный шок из-за победы Джорджеску, который был выведен из неизвестности благодаря невероятно успешной кампании в TikTok. Результаты были аннулированы до того, как мог состояться второй тур.

"Хотя победа Джорджеску - с 23 процентами - вызвала панику, которая, в конце концов, привела к аннулированию голосования, он все еще, похоже, очень конкурентоспособен для повторного голосования. Теперь многое будет зависеть от того, дисквалифицирует ли его Конституционный суд из-за обвинений в необъявленном финансировании", - отмечает издание.

В Румынии утвердили состав нового правительства24 дек. 2024, 00:53 • 18351 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ruminiyaРумыния