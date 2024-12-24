В Румынии утвердили состав нового правительства
Киев • УНН
Парламент Румынии утвердил новое правительство во главе с Марчелом Чолаку, который получил 240 голосов «за». В состав кабинета министров вошли 16 человек от трех проевропейских партий.
Новое правительство Румынии во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку 23 декабря получило вотум доверия от парламента и принесло присягу перед президентом. Всего в новом правительстве 16 министров. После правительство отправилось на первое заседание. Об этом сообщает Digi 24, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, правительство Чолаку получило 240 голосов "за" при минимально необходимых 233. Таким образом коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.
Ранее три проевропейские партии, социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR, согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.
Также известно, что в новом правительстве будет 16 министров. В то же время Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, а большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.
Анджел Тилвар сохранил должность министра обороны, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.
Напомним
Верховный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за обнаруженных доказательств российского вмешательства. Зафиксировано 85 тысяч кибератак на систему голосования, назначены повторные выборы.