Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.
Проросійський кандидат Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території. Він вважає, що після війни Україну поділять між сусідніми країнами.
У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.
Сили протиповітряної оборони знищили ракету противника над Буковиною. На місці падіння уламків у Чернівецькому районі немає жертв та руйнувань.
У гуртожитку Чернівецького навчального закладу двоє нетверезих підлітків побили 16-річного студента, знімаючи це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
Вночі сили ППО збили ворожий ударний безпілотник над Буковиною. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що жертв і руйнувань немає, та подякував військовим за ефективну роботу.
На автодорозі М-19 біля села Грушівка в Чернівецькій області сталася ДТП. Патрульні організували реверсивний рух, але рух транспорту ускладнений. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Українські аграрії намолотили 57,2 млн тонн зернових та олійних культур. Одеська область лідирує за валовим збором зернових з 4,2 млн тонн, а Хмельницька - за врожайністю з 65,5 ц/га.
Чернівецький ТЦК заявив, що відео зі священником УПЦ, який звинувачує військових у протиправних діях, є маніпулятивним. Військовозобов'язаний, про якого йдеться, не надав документи, але після їх надання отримав можливість оформити відстрочку.
Мінагрополітики повідомило про фактичне завершення жнив в Україні. Зібрано 37,3 млн тонн зернових, 15,8 млн тонн олійних та 3,5 млн тонн цукрового буряку з площі 15,8 млн га.
На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, за 6 тис. євро він особисто переводячи чоловіків через ліс. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.
У Чернівецькому районі мати прив'язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу, утримуючи у дворі. Поліція вилучила дитину з сім'ї та відкрила кримінальне провадження за статтею про катування.
36-річний чоловік завдав численних ударів своїй 58-річній матері під час конфлікту в місті Вашківці. Жінка померла на місці, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
У селі Берегомет дві 15-річні дівчини побили 14-річну через чутки та образи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та проводить роботу з учасниками конфлікту.
Правоохоронці Прикарпаття викрили злочинну групу, яка організувала нелегальний канал переправлення військовозобов'язаних через Карпати для втечі за кордон, беручи за це від $3,500 до $5,000 за особу.
24-річний чоловік загинув і ще один був госпіталізований після зіткнення з прикордонником під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону, у зв'язку з чим ДБР розпочало розслідування обставин події.
Злочинна група на Буковині під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян, незаконно використовуючи їхні особисті документи та дані, отримані обманним шляхом, внаслідок чого було скоєно понад 250 шахрайств з фінансовими структурами.
Чиновники на Буковині організували незаконну вирубку 206 дерев на суму майже 4 мільйони гривень, підробивши документи та залучивши приватну фірму.
1 червня військовозобов'язаний вдарив представника торгового центру і військової частини в Чернівцях, спровокувавши удар у відповідь і привівши до розслідування з боку правоохоронних органів.
На Буковині військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на представника торгового центру, внаслідок чого військовослужбовець отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів.
Українські аграрії засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур, у тому числі 6,7 мільйона гектарів олійних та 5,4 мільйона гектарів зернових та зернобобових, а цього року очікується врожай у 74 мільйони тонн.
Правоохоронця затримали за те, що він, використовуючи своє службове становище, незаконно допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Тепер чоловіку загрожує до до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.
Пасажиропотік на західному кордоні України за вихідні досяг 168 000 осіб, причому більше людей виїхало з України, ніж в'їхало.
Семеро чоловіків заплатили 6-9 тисяч євро місцевому жителю, щоб той переправив їх через українсько-румунський кордон на старому автомобілі УАЗ, але прикордонники перехопили і затримали їх.
Під час весняної посівної кампанії на підконтрольній Україні території українські фермери засіяли 2,4 мільйона гектарів ярими культурами, зокрема кукурудзою, ячменем, пшеницею, горохом та вівсом.
П'яний чоловік кинув гранату в квартиру своєї співмешканки в Чернівцях. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок.
У Хмельницькій області жінці загрожує покарання за напад на автомобіль військовослужбовців ТЦК - штраф або громадські роботи.
Майже половина територіальних громад в Україні не виділяли кошти на поповнення бібліотечних фондів протягом двох років, а найменше фінансування виділяли громади Чернівецької та Закарпатської областей.
Понад 5 000 чоловіків у Чернівецькій області були оголошені в розшук за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mazda та автобуса, в результаті якої пасажир легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.