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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25138 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153071 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134471 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137162 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133299 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133624 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195851 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116732 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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На Буковині затримали чоловіків, один із яких заплатив 20 тисяч доларів за перехід до Румунії

Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.

Суспільство • 1 березня, 23:03 • 38927 перегляди

Кандидат у президенти Румунії заявив, що Україна "вигадана держава"

Проросійський кандидат Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території. Він вважає, що після війни Україну поділять між сусідніми країнами.

Політика • 30 січня, 08:53 • 32853 перегляди

Чотири людини отруїлися чадним газом на Буковині: як уникнути подібних трагедій

У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.

Кримінал та НП • 13 січня, 14:48 • 23746 перегляди

Над Буковиною вранці знищили ворожу ракету: що відомо про наслідки атаки рф

Сили протиповітряної оборони знищили ракету противника над Буковиною. На місці падіння уламків у Чернівецькому районі немає жертв та руйнувань.

Війна • 25 грудня, 07:58 • 16913 перегляди

У Чернівцях двоє підлітків проникли в гуртожиток через вікно і побили студента: за справу взялася поліція

У гуртожитку Чернівецького навчального закладу двоє нетверезих підлітків побили 16-річного студента, знімаючи це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Суспільство • 18 грудня, 09:19 • 14032 перегляди

Над Буковиною вночі збили ворожий дрон: жертв і руйнувань немає

Вночі сили ППО збили ворожий ударний безпілотник над Буковиною. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що жертв і руйнувань немає, та подякував військовим за ефективну роботу.

Війна • 16 жовтня, 09:15 • 13323 перегляди

На Буковині через аварію ускладнено рух на трасі М-19

На автодорозі М-19 біля села Грушівка в Чернівецькій області сталася ДТП. Патрульні організували реверсивний рух, але рух транспорту ускладнений. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Суспільство • 14 жовтня, 15:09 • 14753 перегляди

Аграрї Одещини лідирують у валовому зборі зернових, Хмельниччини – по урожайності зернових

Українські аграрії намолотили 57,2 млн тонн зернових та олійних культур. Одеська область лідирує за валовим збором зернових з 4,2 млн тонн, а Хмельницька - за врожайністю з 65,5 ц/га.

Економіка • 11 жовтня, 16:22 • 35001 перегляди

Конфлікт священника з ТЦК: в Чернівецькому обласному ТЦК відреагували

Чернівецький ТЦК заявив, що відео зі священником УПЦ, який звинувачує військових у протиправних діях, є маніпулятивним. Військовозобов'язаний, про якого йдеться, не надав документи, але після їх надання отримав можливість оформити відстрочку.

Суспільство • 5 жовтня, 15:14 • 21005 перегляди

"Жнива йдуть за розкладом": в Україні зібрали 56,6 млн тонн врожаю

Мінагрополітики повідомило про фактичне завершення жнив в Україні. Зібрано 37,3 млн тонн зернових, 15,8 млн тонн олійних та 3,5 млн тонн цукрового буряку з площі 15,8 млн га.

Економіка • 4 жовтня, 14:03 • 28945 перегляди

За 6 тис. євро переводив через ліс: ДБР затримало правоохоронця за переправку чоловіків через кордон до Румунії

На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, за 6 тис. євро він особисто переводячи чоловіків через ліс. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Суспільство • 18 вересня, 09:08 • 14768 перегляди

Щоб не бешкетував та не втікав з дому: у Чернівецькій області жінка прив’язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу

У Чернівецькому районі мати прив'язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу, утримуючи у дворі. Поліція вилучила дитину з сім'ї та відкрила кримінальне провадження за статтею про катування.

Кримінал та НП • 14 серпня, 16:15 • 24419 перегляди

Побив мати до смерті: на Буковині затримано чоловіка за умисне вбивство

36-річний чоловік завдав численних ударів своїй 58-річній матері під час конфлікту в місті Вашківці. Жінка померла на місці, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 14 серпня, 11:33 • 17346 перегляди

У Чернівецькій області суперечка між трьома підлітками переросла у бійку: постраждала 14-річна дівчина

У селі Берегомет дві 15-річні дівчини побили 14-річну через чутки та образи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та проводить роботу з учасниками конфлікту.

Суспільство • 5 серпня, 13:54 • 16160 перегляди

Через Карпати - за кордон: на Прикарпатті ліквідували канал переправлення військовозобовʼязаних

Правоохоронці Прикарпаття викрили злочинну групу, яка організувала нелегальний канал переправлення військовозобов'язаних через Карпати для втечі за кордон, беручи за це від $3,500 до $5,000 за особу.

Суспільство • 9 липня, 08:59 • 15512 перегляди

Напад на прикордонника на кордоні з Румунією: ДБР розслідує смерть 24-річного чоловіка

24-річний чоловік загинув і ще один був госпіталізований після зіткнення з прикордонником під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону, у зв'язку з чим ДБР розпочало розслідування обставин події.

Суспільство • 1 липня, 08:32 • 13537 перегляди

На Буковині злочинна група шахраїв під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян

Злочинна група на Буковині під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян, незаконно використовуючи їхні особисті документи та дані, отримані обманним шляхом, внаслідок чого було скоєно понад 250 шахрайств з фінансовими структурами.

Кримінал та НП • 20 червня, 11:09 • 9851 перегляди

На Буковині викрито посадовців, які організували незаконну рубку лісу на майже 4 млн грн

Чиновники на Буковині організували незаконну вирубку 206 дерев на суму майже 4 мільйони гривень, підробивши документи та залучивши приватну фірму.

Суспільство • 3 червня, 11:54 • 76167 перегляди

У Чернівцях цивільний вдарив представника ТЦК

1 червня військовозобов'язаний вдарив представника торгового центру і військової частини в Чернівцях, спровокувавши удар у відповідь і привівши до розслідування з боку правоохоронних органів.

Суспільство • 1 червня, 15:19 • 48367 перегляди

На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик

На Буковині військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на представника торгового центру, внаслідок чого військовослужбовець отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів.

Суспільство • 31 травня, 20:34 • 30463 перегляди

Весняна посівна на фініші: в Україні засіяли понад 12 мільйонів гектарів

Українські аграрії засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур, у тому числі 6,7 мільйона гектарів олійних та 5,4 мільйона гектарів зернових та зернобобових, а цього року очікується врожай у 74 мільйони тонн.

Економіка • 24 травня, 12:08 • 31043 перегляди

На Буковині викрили правоохоронця, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Правоохоронця затримали за те, що він, використовуючи своє службове становище, незаконно допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Тепер чоловіку загрожує до до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.

Кримінал та НП • 13 травня, 13:34 • 15423 перегляди

Пасажиропотік на кордоні на вихідних зріс, більше виїжджають, ніж в'їжджають - прикордонники

Пасажиропотік на західному кордоні України за вихідні досяг 168 000 осіб, причому більше людей виїхало з України, ніж в'їхало.

Суспільство • 13 травня, 11:20 • 23217 перегляди

До Румунії на старій "буханці" за 9 тисяч євро: ДПСУ викрила ще одну схему втечі ухилянтів за кордон

Семеро чоловіків заплатили 6-9 тисяч євро місцевому жителю, щоб той переправив їх через українсько-румунський кордон на старому автомобілі УАЗ, але прикордонники перехопили і затримали їх.

Кримінал та НП • 27 квітня, 11:39 • 53700 перегляди

Посівна-2024: в Україні засіяно вже 2,4 млн га зерна

Під час весняної посівної кампанії на підконтрольній Україні території українські фермери засіяли 2,4 мільйона гектарів ярими культурами, зокрема кукурудзою, ячменем, пшеницею, горохом та вівсом.

Економіка • 26 квітня, 13:05 • 52314 перегляди

В Чернівцях чоловік напідпитку підірвав гранату у квартирі

П'яний чоловік кинув гранату в квартиру своєї співмешканки в Чернівцях. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок.

Суспільство • 8 квітня, 10:12 • 23307 перегляди

На Хмельниччині жінка напала на авто ТЦК: їй загрожує штраф або 40-60 годин громадських робіт

У Хмельницькій області жінці загрожує покарання за напад на автомобіль військовослужбовців ТЦК - штраф або громадські роботи.

Кримінал та НП • 3 квітня, 16:08 • 26134 перегляди

Майже половина громад в Україні не виділяла кошти на поповнення бібліотечних фондів

Майже половина територіальних громад в Україні не виділяли кошти на поповнення бібліотечних фондів протягом двох років, а найменше фінансування виділяли громади Чернівецької та Закарпатської областей.

Суспільство • 3 квітня, 11:16 • 41795 перегляди

На Буковині за неявку до ТЦК та СП у розшук оголосили понад 5 тисяч чоловіків

Понад 5 000 чоловіків у Чернівецькій області були оголошені в розшук за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суспільство • 2 квітня, 14:17 • 31018 перегляди

У Черкасах автобус зіштовхнувся із легковиком, є постраждалий

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mazda та автобуса, в результаті якої пасажир легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Кримінал та НП • 2 квітня, 12:55 • 25296 перегляди