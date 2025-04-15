До Румунії на старій "буханці" за 9 тисяч євро: ДПСУ викрила ще одну схему втечі ухилянтів за кордон

Семеро чоловіків заплатили 6-9 тисяч євро місцевому жителю, щоб той переправив їх через українсько-румунський кордон на старому автомобілі УАЗ, але прикордонники перехопили і затримали їх.