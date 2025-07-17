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У Львові лікарі успішно провели унікальну операцію 10-місячному малюку, вони виростили для нього частину печінки

Київ • УНН

 • 3192 перегляди

У Львові лікарі успішно провели унікальну операцію ALPPS 10-місячному Дем’яну, виростивши для нього нову частину печінки. Це дозволило видалити велику злоякісну пухлину, яка уразила майже весь орган.

У Львові лікарі успішно провели унікальну операцію 10-місячному малюку, вони виростили для нього частину печінки

Львівські лікарі виростили нову частину печінки в організмі 10-місячного Дем’яна з Буковини. Майже весь орган хлопчика уразила велика злоякісна пухлина, а здорових тканин залишалося лише 15%. Щоб врятувати життя хлопчика, хірурги провели унікальну операцію — ALPPS. До цього надскладного втручання фахівці готувалися місяц. Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова, пише УНН.

Деталі

Злоякісну пухлину у Демʼяна виявили, коли йому було 4 місяці. Тоді малюк втратив апетит, припинив набирати вагу, а його шкіра стала блідою. Місцеві лікарі скерували родину до Лікарні Святого Миколая, де функціонує єдиний на заході України Центр холестатичних захворювань у дітей.

Спеціалісти виконали біопсію. Вона підтвердила, що у малюка величезна злоякісна пухлина печінки. Вона займає 8 сантиметрів з 12-ти (довжина самого органу) і розповсюдилась на всі чотири сектори печінки. А її основна частина локалізована у центрі – там, де проходять головні судини. Тож Демʼянчика віднесли до категорії пацієнтів групи високого ризику

- пояснили у медоб’єднанні.

Життя хлопчика було під загрозою – він міг померти за лічені тижні. Щоб врятувати дитину, лікарі негайно розпочали хіміотерапію, і вже за чотири місяці пухлина зменшилася вдвічі. Але цього було недостатньо і потрібно було ухвалити радикальніше рішення.

Варіант із трансплантацією печінки лікарі відразу відкинули, оскільки Дем'янчик важив лише 8 кілограмів. За такої низької ваги показник виживання після пересадки органа є критично низьким, що робило її надто ризикованою.

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Залишився ще один, надзвичайно складний варіант — операція ALPPS. Львівські лікарі ніколи раніше не виконували подібних втручань, адже це новий метод. Щороку у світі проводять лише кілька таких операцій дітям. ALPPS передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки.

"Після консультацій з польськими колегами львівські дитячі хірурги таки ухвалюють рішення, що вдадуться до нового методу. Адже це єдиний спосіб поборотися за життя Демʼянчика.

До ALPPS-процедури готувалися близько місяця. І ось день настав. Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорові та уражені пухлиною. А судини, що живили "хвору" ділянку, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію", – розповіли лікарі.

За тиждень після операції 15% відокремлених здорових тканин печінки виросли вчетверо. Таким чином медикам вдалося з критичного малого об'єму виростити достатню кількість тканини, необхідної для наступного етапу операції. Дитячі фахівці змогли повністю видалити хвору частину печінки.

Наразі хлопчик продовжує отримувати хіміотерапію, і результати регулярних обстежень дуже тішать. Його печінка повністю відновилася і нормально функціонує. Нарешті до малюка повернувся апетит, і він активно набирає вагу. А вже в липні на Дем'янчика чекає особлива подія – невдовзі він святкуватиме свій перший день народження

- додали медики.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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