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У Львові лікарі зробили юнаку дві пересадки серця поспіль: що відомо

Київ • УНН

 • 542 перегляди

У Львові 20-річному юнаку з вадою серця провели дві трансплантації органа поспіль. Перше донорське серце відмовило, але через 52 години з'явився новий донор, і повторна операція пройшла успішно.

У Львові лікарі зробили юнаку дві пересадки серця поспіль: що відомо

Кардіохірурги Першого медичного об’єднання Львова здійснили дві пересадки серця юнаку впродовж 52 годин. Власний орган пацієнта вийшов з ладу, а донорський - відмовив. Про це пише УНН з посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Деталі

У Львові лікарі зробили дві пересадки серця поспіль 20-річному юнаку, який від народження мав ваду цього органу.

Лікарі діагностували захворювання "дилатаційна кардіоміопатія" - стан, за якого серце втрачає пружність та можливість перекачувати кров. Єдиним можливим виходом для пацієнта була трансплантація.

Перше донорське серце виявилось недостатньо здоровим, але стан пацієнта був критичним, тому лікарям довелося ризикувати.

Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості – з різницею лише у 52 години. Сталося справжнє диво: через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди

- зазначив Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

З моменту останньої операції минуло три тижні. Пацієнт очікує на повне одужання.

Нагадаємо

У Дніпрі провели першу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від її матері після 7-годинної операції за участю 30 лікарів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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