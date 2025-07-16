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Во Львове врачи сделали юноше две пересадки сердца подряд: что известно

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Во Львове 20-летнему юноше с пороком сердца провели две трансплантации органа подряд. Первое донорское сердце отказало, но через 52 часа появился новый донор, и повторная операция прошла успешно.

Во Львове врачи сделали юноше две пересадки сердца подряд: что известно

Кардиохирурги Первого медицинского объединения Львова провели две пересадки сердца юноше в течение 52 часов. Собственный орган пациента вышел из строя, а донорский - отказал. Об этом пишет УНН со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

Подробности

Во Львове врачи сделали две пересадки сердца подряд 20-летнему юноше, который от рождения имел порок этого органа.

Врачи диагностировали заболевание "дилатационная кардиомиопатия" - состояние, при котором сердце теряет упругость и возможность перекачивать кровь. Единственным возможным выходом для пациента была трансплантация.

Первое донорское сердце оказалось недостаточно здоровым, но состояние пациента было критическим, поэтому врачам пришлось рисковать.

Несмотря на минимальные шансы получить донорский орган, судьба подарила ему сразу две такие возможности – с разницей всего в 52 часа. Произошло настоящее чудо: через 2 суток снова появился донор и Виталию пересадили новое сердце. Повторная ретрансплантация прошла успешно. Почти месяц наши специалисты боролись за жизнь Виталия. Этот молодой парень наша большая гордость и пример слаженной работы всей команды

- отметил Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

С момента последней операции прошло три недели. Пациент ожидает полного выздоровления.

Напомним

В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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