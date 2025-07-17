Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: кількість постраждалих зросла до 56 17 липня 2025

Кількість постраждалих від масового отруєння після відвідин ресторану "Китайський привіт" відомого ресторатора Михайла Кацуріна у Львові зросла до 56 осіб. Про це повідомила Львівська міськрада, передає УНН.

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"56", - корото вказала ЛМР реплеєм на своє попереднє повідомлення про 43 постраждалих від отруєння у львівському закладі харчування.

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Раніше було відомо, що у Львові 43 людини, включаючи 8 дітей, були госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією після відвідин ресторану "Китайський привіт" відомого ресторатора Михайла Кацуріна. Серед постраждалих є жителі Києва та Тернопільської області, а також сам власник закладу, який у своєму дописі пообіцяв всім постраждалим компенсувати витрати на лікування.