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Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: число пострадавших возросло до 56 17 июля 2025

Киев • УНН

 • 2866 просмотра

Число пострадавших от отравления после посещения ресторана "Китайский привет" во Львове возросло до 56 человек. Среди них есть дети, жители Киева и Тернопольской области, а также владелец заведения.

Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: число пострадавших возросло до 56

Число пострадавших от массового отравления после посещения ресторана "Китайский привет" известного ресторатора Михаила Кацурина во Львове возросло до 56 человек. Об этом сообщил Львовский горсовет, передает УНН.

Детали

"56", - коротко указал ЛГС реплеем на свое предыдущее сообщение о 43 пострадавших от отравления во львовском заведении питания.

Напомним

Ранее было известно, что во Львове 43 человека, включая 8 детей, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после посещения ресторана "Китайский привет" известного ресторатора Михаила Кацурина. Среди пострадавших есть жители Киева и Тернопольской области, а также сам владелец заведения, который в своем сообщении пообещал всем пострадавшим компенсировать расходы на лечение.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
Тернопольская область
Львов
Киев
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