Отруєння у львівському ресторані Кацуріна: кількість постраждалих дітей зросла до 8, їх госпіталізували

У Львові після відвідин нового китайського ресторану "Китайський привіт" Михайла Кацуріна з харчовим отруєнням госпіталізували вже 8 дітей. Загалом кількість постраждалих досягла 43. Усі вони мають симптоми гострої кишкової інфекції. Про це повідомила Львівська міська рада, передає УНН.

Деталі

До Львівської обласної інфекційної лікарні впродовж 15-17 липня госпіталізували 43 особи, з них 8 дітей, з діагнозом гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція. Усі вони відвідували ресторан "Китайський привіт" у Львові - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла та рідкий стілець. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу.

До слова, серед постраждалих – 2 мешканців Києва та 2 з Тернопільської області. Усі інші – мешканці Львова.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що правоохоронці розслідують випадок харчового отруєння у львівському ресторані "Китайський привіт" Михайла Кацуріна. Повідомляється, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Доповнення

У закладі отруївся і сам власник – ресторатор Михайло Кацурін. На своїй сторінці в Instagram він написав, що керівництво закладу відшкодує постраждалим витрати на лікування.

Також він повідомив, що наразі заклад закрили до звʼязування обставин та викликали санстанцію, яка перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти і результати очікуються.