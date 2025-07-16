Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: кількість постраждалих зросла до 43 16 липня 2025

Правоохоронці розслідують випадок харчового отруєння у львівському ресторані "Китайський привіт", яким володіє ресторатор Михайло Кацурін. Наразі відомо, що до медичних закладів звернулась 43 особи, з них троє дітей, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

У Львові поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування. Сьогодні, 16 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного. Станом на 22.00, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи, з них троє дітей - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання - штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановлюють обставини подій, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо

У львівському ресторані "Китайський привіт", який відкрився три дні тому, отруїлося щонайменше 12 людей, серед яких власник закладу, ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив, що керівництво закладу відшкодує постраждалим гостям гроші за лікування.