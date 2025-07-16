Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: число пострадавших возросло до 43 16 июля 2025

Правоохранители расследуют случай пищевого отравления во львовском ресторане "Китайский привет", которым владеет ресторатор Михаил Кацурин. Сейчас известно, что в медицинские учреждения обратились 43 человека, из них трое детей, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Во Львове полицейские расследуют случай пищевого отравления граждан в одном из заведений общественного питания. Сегодня, 16 июля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов по улице Вороного. По состоянию на 22.00, в медицинские учреждения с пищевым отравлением обратились 43 человека, из них трое детей - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские устанавливают обстоятельства событий, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним

Во львовском ресторане "Китайский привет", который открылся три дня назад, отравились по меньшей мере 12 человек, среди которых владелец заведения, ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил, что руководство заведения возместит пострадавшим гостям деньги за лечение.