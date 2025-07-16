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Ресторатор Кацурін отруївся у власному закладі у Львові: постраждало ще 11 людей

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У львівському ресторані "Китайський привіт", що відкрився три дні тому, отруїлися щонайменше 12 людей, включаючи власника Михайла Кацуріна. Попередня причина – яйця та яєчний крем у десертах, заклад закрили, а постраждалим обіцяють відшкодувати лікування.

Ресторатор Кацурін отруївся у власному закладі у Львові: постраждало ще 11 людей

У львівському ресторані Китайський привіт, який відкрився три дні тому, отруїлося щонайменше 12 людей, серед яких власник закладу, ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив, що керівництво закладу відшкодує постраждалим гостям гроші за лікування. Про це Кацурін написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня 

- повідомив Кацурін.

Він зазначив, що мережа покриє рахунки за лікування всім, хто отруївся та попросив відвідувачів писати в дірект сторінки ресторану.

Закрили заклад до звʼязування обставин.Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Ми вже 10 років годуємо гостей і зараз це приблизно пів мільйона відвідувачів на рік. Якість продуктів, процесів, стандартизація, безпека - звісно, один з наших головних фокусів уваги. Втім, як нам пояснили в інфекційній - кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних, так званих "спалахів". На жаль, цього разу "спалах" стався з нами. Ми зробимо все для того щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому 

- додав Кацурін.

Доповнення

Три дні тому, 13 липня, Кацурін повідомив про відкриття у Львові ресторану Китайський привіт.

Нагадаємо

На Закарпатті майже 40 туристів отруїлися, вживаючи воду з водоспаду Шипіт, яку пити не можна. Постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях, стан задовільний.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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