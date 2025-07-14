“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті

На Закарпатті майже 40 туристів отруїлися, вживаючи воду з водоспаду Шипіт, яку пити не можна. Постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях, стан задовільний. Про це в коментарі УНН розповіла в.о. Генерального директора Державної установи "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Вікторія Тимчик.

У центрі припускають, що основною гіпотезою є отруєння саме водою з водоспаду Шипіт, бо її в принципі не можна вживати.

Це вода поверхневих джерел водопостачання і вона апріорі не може бути використана ані для приготування ти вживання її в сирому вигляді. Якщо ми говоримо про таку велику кількість звернень одномоментно, то це все таки характерно для водного шляху поширення інфекції

В усіх хворих спостерігаються подібні ознаки отруєння: нудота, блювання, підвищення температури тіла та в цілому розлади шлунково-кишкового тракту. Більшість хворих мають ознаки зневоднення.

Поки всі пацієнти перебувають під медичним наглядом, зокрема, в інфекційних стаціонарах. Деякі – після першочергової медичної допомоги покинули медзаклади.

Розслідування наразі триває та буде продовжуватися, доки не встановлять лабораторно діагноз або навпаки він не підтвердиться