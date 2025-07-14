“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
Київ • УНН
На Закарпатті майже 40 туристів отруїлися водою з водоспаду Шипіт, яку пити не можна. Постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях, їхній стан задовільний.
На Закарпатті майже 40 туристів отруїлися, вживаючи воду з водоспаду Шипіт, яку пити не можна. Постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях, стан задовільний. Про це в коментарі УНН розповіла в.о. Генерального директора Державної установи "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Вікторія Тимчик.
Деталі
У центрі припускають, що основною гіпотезою є отруєння саме водою з водоспаду Шипіт, бо її в принципі не можна вживати.
Це вода поверхневих джерел водопостачання і вона апріорі не може бути використана ані для приготування ти вживання її в сирому вигляді. Якщо ми говоримо про таку велику кількість звернень одномоментно, то це все таки характерно для водного шляху поширення інфекції
В усіх хворих спостерігаються подібні ознаки отруєння: нудота, блювання, підвищення температури тіла та в цілому розлади шлунково-кишкового тракту. Більшість хворих мають ознаки зневоднення.
Поки всі пацієнти перебувають під медичним наглядом, зокрема, в інфекційних стаціонарах. Деякі – після першочергової медичної допомоги покинули медзаклади.
Розслідування наразі триває та буде продовжуватися, доки не встановлять лабораторно діагноз або навпаки він не підтвердиться
Доки з’ясовуються всі обставини Тимчик наголосила, що воду з гірських чи невідомих джерел пити не слід.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Закарпатській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції - захворіли близько 40 учасників неформального молодіжного заходу поблизу водоспаду "Шипіт".