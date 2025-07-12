Масове отруєння на Закарпатті: захворіли 38 людей, які пили воду з водоспаду Шипіт

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
11 липня, 19:13 • 24599 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 144255 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 151988 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 149846 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 101494 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 83161 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 72383 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 62772 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 49862 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 39199 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
34%
751мм
Популярнi новини
Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку12 липня, 03:44 • 7740 перегляди
Нічна атака росіян на Чернівці: чотири людини загинули12 липня, 05:43 • 7076 перегляди
Рятувальники показали наслідки нічної російської атаки на місто Львів 08:02 • 4908 перегляди
ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених09:07 • 17164 перегляди
Удар росіян по Львову: кількість постраждалих зросла до дев’яти людей09:48 • 6598 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 144273 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 151998 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 157404 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 180236 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 213044 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 47194 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 52737 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 92745 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 111018 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 71755 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Масове отруєння на Закарпатті: захворіли 38 людей, які пили воду з водоспаду Шипіт

Київ • УНН

 • 912 перегляди

На Закарпатті зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, що вразив 38 осіб, які відвідували водоспад Шипіт. Постраждалі отримують медичну допомогу, тяжких випадків чи летальних наслідків немає.

Масове отруєння на Закарпатті: захворіли 38 людей, які пили воду з водоспаду Шипіт

У Закарпатській області спалах гострої кишкової інфекції - захворіли близько 40 учасників неформального молодіжного заходу поблизу водоспаду "Шипіт", передає УНН із посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду "Шипіт" на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт 

- зазначено у повідомленні.

Потім стало відомо, що кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38.

За даними Закарпатаського ЦКПХ, хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя.

У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебігзахворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає 

- йдеться у повідомленні.

У ЦКПХ додали, що хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.

Спалахи кишкових інфекцій в Україні: 40 людей госпіталізовано11.07.25, 12:51 • 3050 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Закарпатська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9