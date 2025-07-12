Масове отруєння на Закарпатті: захворіли 38 людей, які пили воду з водоспаду Шипіт
Київ • УНН
На Закарпатті зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, що вразив 38 осіб, які відвідували водоспад Шипіт. Постраждалі отримують медичну допомогу, тяжких випадків чи летальних наслідків немає.
У Закарпатській області спалах гострої кишкової інфекції - захворіли близько 40 учасників неформального молодіжного заходу поблизу водоспаду "Шипіт", передає УНН із посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду "Шипіт" на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт
Потім стало відомо, що кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38.
За даними Закарпатаського ЦКПХ, хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя.
У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебігзахворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає
У ЦКПХ додали, що хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.
Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.
Спалахи кишкових інфекцій в Україні: 40 людей госпіталізовано11.07.25, 12:51 • 3050 переглядiв