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Спалахи кишкових інфекцій в Україні: 40 людей госпіталізовано

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

За перший тиждень липня в Україні зафіксовано два спалахи гострих кишкових інфекцій у Вінницькій та Чернівецькій областях, а також спалах сальмонельозу на Вінниччині. Всього захворіли 40 людей, з них 21 дитина, всі госпіталізовані.

Спалахи кишкових інфекцій в Україні: 40 людей госпіталізовано

За перший тиждень липня в Україні зафіксовано два спалахи захворювань, викликані гострими кишковими інфекціями — у Вінницькій та Чернівецькій областях. Також зареєстровано один спалах сальмонельозу на Вінниччині. Всього захворіли 40 людей, з яких — 21 дитина. За даними медиків усі пацієнти були госпіталізовані та отримали необхідну меддопомогу. Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. 

Загалом, з початку року в Україні зареєстровано 20 403 випадки гострих кишкових інфекцій. Прогнозовано кількість захворювань зростає влітку, тому медики нагадують правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше.

Симптоми ГКІ, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
    • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
      • переймоподібні болі в животі;
        • незначне сечовипускання або його відсутність.

          Щоб захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій (далі – ГКІ), достатньо виконувати прості профілактичні дії та в разі нездужання обов’язково звертатися до лікаря. 

          Профілактика ГКІ:

          • дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти; 
            • не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
              • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
                • не нехтувати часом термічної обробки продуктів зм’яса та риби тощо.

                  У МОЗ нагадали, що, що найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця. А збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах. Ризики інфікування зростають у разі порушення умов зберігання таких продуктів — при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування. Щоб запобігти зараженню, усі продукти слід ретельно мити, а їжу тваринного походження — обов’язково піддавати достатній термічній обробці перед вживанням.

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                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  СуспільствоЗдоров'я
                  Україна
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