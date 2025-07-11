Вспышки кишечных инфекций в Украине: 40 человек госпитализированы

За первую неделю июля в Украине зафиксировано две вспышки заболеваний, вызванные острыми кишечными инфекциями — в Винницкой и Черновицкой областях. Также зарегистрирована одна вспышка сальмонеллеза в Винницкой области. Всего заболели 40 человек, из которых — 21 ребенок. По данным медиков все пациенты были госпитализированы и получили необходимую медпомощь. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

Детали

Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются летом и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

В целом, с начала года в Украине зарегистрировано 20 403 случая острых кишечных инфекций. Прогнозируемо количество заболеваний возрастает летом, поэтому медики напоминают правила профилактики и первые симптомы, при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее.

Симптомы ОКИ, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Чтобы защитить себя и своих детей от острых кишечных инфекций (далее – ОКИ), достаточно выполнять простые профилактические действия и в случае недомогания обязательно обращаться к врачу.

Профилактика ОКИ:

соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;

не употреблять продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;

мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;

не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и т.д.

В Минздраве напомнили, что чаще всего факторами передачи кишечной инфекции становятся готовые блюда и кондитерские изделия, молоко и молочные продукты, яйца. А возбудители кишечных инфекций чаще всего содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах. Риски инфицирования возрастают в случае нарушения условий хранения таких продуктов — при несоблюдении температурного режима, сроков годности или правил транспортировки. Чтобы предотвратить заражение, все продукты следует тщательно мыть, а пищу животного происхождения — обязательно подвергать достаточной термической обработке перед употреблением.

За неделю в Украине зафиксировано четыре случая ботулизма и одно отравление грибами: среди пострадавших - ребенок