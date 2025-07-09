За неделю в Украине зафиксировано четыре случая ботулизма и одно отравление грибами: среди пострадавших - ребенок
Киев • УНН
За неделю в Украине зафиксировано четыре случая ботулизма и один случай отравления дикорастущими грибами, пострадали пять человек, среди которых ребенок. Причинами стали мясные консервы домашнего производства, паштет из свинины и дикие грибы.
В течение отчетной недели в Украине зарегистрировано четыре случая ботулизма и один случай отравления дикорастущими грибами. Всего пострадали пять человек, среди которых - ребенок. Причинами отравлений стали мясные консервы домашнего производства, паштет из свинины и дикие грибы. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Детали
За отчетную неделю было зарегистрировано 4 очага ботулизма, в результате которых пострадали 3 взрослых и 1 ребенок
- в Ровенской области - 1 случай, в результате которого пострадал 1 ребенок (вероятная причина - мясные консервы (тушенка из свинины) домашнего изготовления);
- в Черкасской области - 1 случай, в результате которого пострадал 1 взрослый (причина неизвестна);
- во Львовской области - 1 случай, в результате которого пострадал 1 взрослый (вероятная причина мясные продукты (паштет из свинины) домашнего изготовления);
- в Волынской области - 1 случай, в результате которого пострадал 1 взрослый (вероятная причина - мясные консервы (тушенка из свинины) домашнего изготовления).
Также зафиксирован "1 очаг отравления дикорастущими грибами в Киевской области, в результате которого пострадали 2 взрослых". Вероятной причиной называют (отравление грибами-зонтиками).
По результатам обзора интернет-сообщений случаи отравления угарным газом не зафиксированы
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