За тиждень в Україні зафіксовано чотири випадки ботулізму й одне отруєння грибами: серед постраждалих - дитина

Впродовж звітного тижня в Україні зареєстровано чотири випадки ботулізму та один випадок отруєння дикорослими грибами. Всього постраждали п’ятеро людей, серед яких - дитина. Причинами отруєнь стали м’ясні консерви домашнього виробництва, паштет зі свинини та дикі гриби. Про це пише УНН із посиланням на звіт Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Деталі

За звітний тиждень було зареєстровано 4 осередки ботулізму, внаслідок яких постраждали 3 дорослих та 1 дитина - йдеться у дописі. Зокрема:

у Рівненській області - 1 випадок, внаслідок якого постраждала 1 дитина (ймовірна причина - м’ясні консерви (тушонка зі свинини) домашнього виготовлення);

у Черкаській області - 1 випадок, внаслідок якого постраждав 1 дорослий (причина невідома);

у Львівській області - 1 випадок, внаслідок якого постраждав 1 дорослий (ймовірна причина м'ясні продукти (паштет зі свинини) домашнього виготовлення);

у Волинській області - 1 випадок, внаслідок якого постраждав 1 дорослий (ймовірна причина - м’ясні консерви (тушонка зі свинини) домашнього виготовлення).

Також зафіксовано "1 осередок отруєння дикорослими грибами у Київській області, внаслідок якого постраждали 2 дорослих". Імовірною причиною називають (отруєння грибами зонтиками.

За результатами огляду інтернет повідомлень випадки отруєння чадним газом не зафіксовано - додали у ЦГЗ.

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