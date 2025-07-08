Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини 8 липня 2025

З наступного року Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років. Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

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Повідомляється, що вакцинуватимут планово спочатку тільки дівчат. Пізніще до профілактичного щеплення залучать також і хлопців.

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Закупівля здійснена за механізмом керованого доступу (МКД) — це дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником.

Це важливий крок для системи громадського здоров’я. За даними ВООЗ, два високоонкогенні типи вірусу - 16 і 18 - спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними.

Безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Чому профілактична вакцинація проти ВПЛ це важливо