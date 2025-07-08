Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини 8 липня 2025
Київ • УНН
Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12–13 років з наступного року. Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини, перші поставки очікуються наприкінці 2025 року.
З наступного року Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років. Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
Деталі
Повідомляється, що вакцинуватимут планово спочатку тільки дівчат. Пізніще до профілактичного щеплення залучать також і хлопців.
Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Закупівля здійснена за механізмом керованого доступу (МКД) — це дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником.
Це важливий крок для системи громадського здоров’я. За даними ВООЗ, два високоонкогенні типи вірусу - 16 і 18 - спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними.
Безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.
Чому профілактична вакцинація проти ВПЛ це важливо
- Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень відповідно до міжнародних підходів.
- Профілактична вакцинація покликана зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов'язані з ВПЛ.
- Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування.