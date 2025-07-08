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Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини 8 липня 2025

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12–13 років з наступного року. Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини, перші поставки очікуються наприкінці 2025 року.

Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини

З наступного року Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років. Медичні закупівлі України уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

Повідомляється, що вакцинуватимут планово спочатку тільки дівчат. Пізніще до профілактичного щеплення залучать також і хлопців.

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Закупівля здійснена за механізмом керованого доступу (МКД) — це дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником.

Це важливий крок для системи громадського здоров’я. За даними ВООЗ, два високоонкогенні типи вірусу - 16 і 18 - спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними.

Безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Чому профілактична вакцинація проти ВПЛ це важливо

  1. Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень відповідно до міжнародних підходів.
    1. Профілактична вакцинація покликана зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов'язані з ВПЛ.
      1. Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування.
        Лілія Набока

        Лілія Набока

        Здоров'я
        Всесвітня організація охорони здоров'я
        Україна
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