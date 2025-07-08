Бесплатная вакцинация от ВПЧ-2026: заключен договор о закупке вакцины 8 июля 2025

Со следующего года Украина впервые вводит бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), предусмотренную национальным Календарем прививок, для девочек в возрасте 12–13 лет. Медицинские закупки Украины заключили договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Сообщается, что вакцинировать планово будут сначала только девочек. Позже к профилактической прививке привлекут также и мальчиков.

Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года. Закупка осуществлена по механизму управляемого доступа (МУД) — это позволяет получить препараты по выгодной цене благодаря прямым переговорам с производителем.

Это важный шаг для системы общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, два высокоонкогенных типа вируса - 16 и 18 - вызывают около 70% случаев рака шейки матки. 9-валентная вакцина защищает от 9 наиболее распространенных типов ВПЧ, 7 из которых являются высокоонкогенными.

Бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девочек по национальному календарю осуществляется в 75 странах. В целом вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 149 странах мира.

Почему профилактическая вакцинация против ВПЧ это важно