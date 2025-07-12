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Массовое отравление на Закарпатье: заболели 38 человек, пившие воду из водопада Шипот

Киев • УНН

 • 452 просмотра

На Закарпатье зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 38 человек, посещавших водопад Шипот. Пострадавшие получают медицинскую помощь, тяжелых случаев или летальных исходов нет.

Массовое отравление на Закарпатье: заболели 38 человек, пившие воду из водопада Шипот

В Закарпатской области вспышка острой кишечной инфекции - заболели около 40 участников неформального молодежного мероприятия вблизи водопада "Шипот", передает УНН со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней.

28 больных проживали в палатках и принимали участие в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада "Шипот" на территории Пилипецкой территориальной громады. 10 больных были на экскурсии возле водопада Шипот

- указано в сообщении.

Затем стало известно, что количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией и посещавших водопад Шипот, возросло до 38.

По данным Закарпатского ЦКПБ, больные получают надлежащую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

У большинства больных зафиксировано средней тяжести течение заболевания. Тяжелых форм или летальных случаев нет

- говорится в сообщении.

В ЦКПБ добавили, что больные употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи.

Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжается.

Вспышки кишечных инфекций в Украине: 40 человек госпитализированы11.07.25, 12:51 • 3024 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Закарпатская область
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