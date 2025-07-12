Массовое отравление на Закарпатье: заболели 38 человек, пившие воду из водопада Шипот
Киев • УНН
На Закарпатье зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 38 человек, посещавших водопад Шипот. Пострадавшие получают медицинскую помощь, тяжелых случаев или летальных исходов нет.
В Закарпатской области вспышка острой кишечной инфекции - заболели около 40 участников неформального молодежного мероприятия вблизи водопада "Шипот", передает УНН со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней.
28 больных проживали в палатках и принимали участие в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада "Шипот" на территории Пилипецкой территориальной громады. 10 больных были на экскурсии возле водопада Шипот
Затем стало известно, что количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией и посещавших водопад Шипот, возросло до 38.
По данным Закарпатского ЦКПБ, больные получают надлежащую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
У большинства больных зафиксировано средней тяжести течение заболевания. Тяжелых форм или летальных случаев нет
В ЦКПБ добавили, что больные употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи.
Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжается.
Вспышки кишечных инфекций в Украине: 40 человек госпитализированы11.07.25, 12:51 • 3024 просмотра