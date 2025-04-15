Закарпатська область

У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина не дозволить Україні приєднатися до ЄС, поки питання не буде вирішено.
В Україні існують проблеми з водними ресурсами, особливо через війну. Для обліку води запровадять моніторинг за європейськими стандартами, перший пілотний проєкт вже реалізується на Закарпатті.
В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.
Очікується підняття рівня води на 2-3 метри у нижній течії річки Боржава 14-16 березня. Можливий вихід води на заплаву, оголошено жовтий рівень небезпеки.
На Подолі чоловік знайшов пакунок з ймовірними гранатами під час проведення робіт. Поліція огородила місце події та викликала вибухотехніків, також нагадала правила поводження з підозрілими предметами.
Прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.
Гідрометцентр прогнозує середню температуру повітря 1-7°C тепла в березні 2025, що на 1-1,5°C вище норми. Очікується 22-42 мм опадів, що менше норми, в Карпатах місцями до 74 мм.
В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.
В Україні 13-15 лютого очікується короткочасне потепління, після чого знову похолодає. До кінця місяця домінуватиме холодна погода, а з 14 лютого прогнозують сніг.
На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.
В Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів вночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.
В Іршаві затримали 44-річного місцевого жителя, який займався збутом зброї. У нього вилучили 210 патронів, 10 бойових гранат із запалами та 2 боєприпаси до гранатомета.
У соцмережах поширили неправдиву інформацію про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК. Закарпатський ТЦК та поліція спростували цю інформацію, назвавши її дезінформацією.
У готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 20 відпочивальників та повністю ліквідували загоряння за 3 години.
У готелі на гірськолижному курорті Драгобрат, за даними з соцмереж, виникла пожежа. Рятувальники продовжують гасіння.
В Карпатах з 9 по 13 січня оголошено III рівень лавинної небезпеки та штормове попередження. На високогір'ї Закарпаття небезпека сягає IV рівня, туристів закликають утриматись від походів.
В Україні очікується хмарна погода з температурою від -6° до +2°. На більшості території без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де можливий невеликий сніг.
У Мукачівському районі автобус ПАЗ-3205 з 25 пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся. 9 осіб госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні.
Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса. Кожен з них заплатив переправнику по 15 тисяч доларів за спробу втечі.
В Україні 27 грудня очікується мокрий сніг, дощ та ожеледь з температурою від -3° до +2°. На вихідних 28-29 грудня переважно без опадів, лише на півночі можливі опади.
У селі Заболотне на Закарпатті четверо людей, включаючи двох дітей, отруїлися чадним газом. Завдяки швидкій реакції сусідів постраждалих вчасно доставили до лікарні.
Двоє військовослужбовців з Сумської області під час несення служби на Закарпатті перетнули кордон і не повернулися. Їхнього колегу оштрафували на 17 тисяч гривень за недбале ставлення до служби.
Біля Мукачева та села Ключарки збили дві ворожі ракети, що перетнули повітряний простір Закарпатської області. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.
Голови Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської ОВА повідомили про рух ракет у напрямку їхніх областей. Населення закликають перебувати в укриттях, особлива увага - місту Стрий.
6 грудня в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем на більшості території. Температура коливатиметься від -3° до +7°, місцями ожеледиця на дорогах.
Державна екологічна інспекція розпочала моніторинг законності заготівлі та продажу хвойних дерев. Порушникам загрожують штрафи до 5100 гривень та кримінальна відповідальність.