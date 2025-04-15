Закарпатська область

На Закарпатті двоє прикордонників перетнули кордон і не повернулися на службу - журналіст

Двоє військовослужбовців з Сумської області під час несення служби на Закарпатті перетнули кордон і не повернулися. Їхнього колегу оштрафували на 17 тисяч гривень за недбале ставлення до служби.