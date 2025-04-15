Закарпатська область

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9086 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 10328 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31867 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162177 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139897 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142661 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136460 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136364 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196766 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9140 перегляди

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Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12780 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина не дозволить Україні приєднатися до ЄС, поки питання не буде вирішено.

Політика • 23 березня, 03:29 • 102659 перегляди

Через війну зруйновано дуже багато систем водопостачання, є плани на моніторинг водних ресурсів - Міндовкілля

В Україні існують проблеми з водними ресурсами, особливо через війну. Для обліку води запровадять моніторинг за європейськими стандартами, перший пілотний проєкт вже реалізується на Закарпатті.

Війна • 22 березня, 10:39 • 35724 перегляди

В Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку 3-го рівня

В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.

Суспільство • 21 березня, 09:31 • 18547 перегляди

На Закарпатті "жовтий" рівень небезпеки через підйом води в річці

Очікується підняття рівня води на 2-3 метри у нижній течії річки Боржава 14-16 березня. Можливий вихід води на заплаву, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Суспільство • 14 березня, 07:33 • 28875 перегляди

У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами

На Подолі чоловік знайшов пакунок з ймовірними гранатами під час проведення робіт. Поліція огородила місце події та викликала вибухотехніків, також нагадала правила поводження з підозрілими предметами.

Київ • 3 березня, 17:48 • 40346 перегляди

На кордоні з Угорщиною затримано 16 ухилянтів

Прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.

Війна • 26 лютого, 17:51 • 35288 перегляди

Погода: температура у березні буде трохи вище за норму

Гідрометцентр прогнозує середню температуру повітря 1-7°C тепла в березні 2025, що на 1-1,5°C вище норми. Очікується 22-42 мм опадів, що менше норми, в Карпатах місцями до 74 мм.

Суспільство • 25 лютого, 12:12 • 30430 перегляди

Лютнева холоднеча: прогноз погоди на сьогодні

В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.

Суспільство • 18 лютого, 05:39 • 39702 перегляди

Погода в Україні: коли варто очікувати на потепління?

В Україні 13-15 лютого очікується короткочасне потепління, після чого знову похолодає. До кінця місяця домінуватиме холодна погода, а з 14 лютого прогнозують сніг.

Суспільство • 11 лютого, 10:55 • 26317 перегляди

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.

Війна • 10 лютого, 16:21 • 31016 перегляди

В Україні прогнозують морози, опадів не передбачається

В Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів вночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.

Суспільство • 9 лютого, 11:31 • 45633 перегляди

На Закарпатті затримали зловмисника, який збував гранати та озброєння

В Іршаві затримали 44-річного місцевого жителя, який займався збутом зброї. У нього вилучили 210 патронів, 10 бойових гранат із запалами та 2 боєприпаси до гранатомета.

Суспільство • 2 лютого, 03:04 • 34943 перегляди

У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК. Закарпатський ТЦК та поліція спростували цю інформацію, назвавши її дезінформацією.

Суспільство • 14 січня, 16:28 • 61738 перегляди

На курорті Драгобрат ліквідували пожежу в готелі: евакуйовано 20 туристів

У готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 20 відпочивальників та повністю ліквідували загоряння за 3 години.

Кримінал та НП • 11 січня, 17:40 • 27919 перегляди

На курорті Драгобрат повідомили про пожежу в готелі: на місці працюють пожежники

У готелі на гірськолижному курорті Драгобрат, за даними з соцмереж, виникла пожежа. Рятувальники продовжують гасіння.

Суспільство • 11 січня, 12:47 • 32403 перегляди

У Карпатах значний ризик сходження лавин та діє попередження про шторм: туристів закликають не йти у гори

В Карпатах з 9 по 13 січня оголошено III рівень лавинної небезпеки та штормове попередження. На високогір'ї Закарпаття небезпека сягає IV рівня, туристів закликають утриматись від походів.

Суспільство • 10 січня, 15:01 • 30023 перегляди

На території України буде відносно прохолодно: прогноз погоди на 5 січня

В Україні очікується хмарна погода з температурою від -6° до +2°. На більшості території без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де можливий невеликий сніг.

Суспільство • 5 січня, 06:03 • 42204 перегляди

На Закарпатті автобус із 25 пасажирами перекинувся у кювет: є постраждалі

У Мукачівському районі автобус ПАЗ-3205 з 25 пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся. 9 осіб госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні.

Суспільство • 30 грудня, 13:55 • 21655 перегляди

Через Тису за 15 тисяч доларів: на Закарпатті затримали шістьох ухилянтів

Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса. Кожен з них заплатив переправнику по 15 тисяч доларів за спробу втечі.

Суспільство • 27 грудня, 12:53 • 19941 перегляди

По Україні у п'ятницю до +2°, на вихідних температура суттєво не зміниться - синоптики

В Україні 27 грудня очікується мокрий сніг, дощ та ожеледь з температурою від -3° до +2°. На вихідних 28-29 грудня переважно без опадів, лише на півночі можливі опади.

Суспільство • 26 грудня, 11:53 • 14146 перегляди

"Встигла зателефонувати сусідам": жінка врятувала двох дітей після отруєння чадним газом

У селі Заболотне на Закарпатті четверо людей, включаючи двох дітей, отруїлися чадним газом. Завдяки швидкій реакції сусідів постраждалих вчасно доставили до лікарні.

Суспільство • 26 грудня, 07:19 • 15018 перегляди

На Закарпатті двоє прикордонників перетнули кордон і не повернулися на службу - журналіст

Двоє військовослужбовців з Сумської області під час несення служби на Закарпатті перетнули кордон і не повернулися. Їхнього колегу оштрафували на 17 тисяч гривень за недбале ставлення до служби.

Кримінал та НП • 19 грудня, 18:17 • 24956 перегляди

На Закарпатті збили дві ракети під час масованої атаки рф

Біля Мукачева та села Ключарки збили дві ворожі ракети, що перетнули повітряний простір Закарпатської області. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Війна • 13 грудня, 09:56 • 17253 перегляди

"Кинджал" прямує на Закарпаття - ПС ЗСУ

Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.

Війна • 13 грудня, 06:53 • 20786 перегляди

Ракетна загроза на заході України: в ОВА попередили Закарпаття, Прикарпаття та Львівщину

Голови Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської ОВА повідомили про рух ракет у напрямку їхніх областей. Населення закликають перебувати в укриттях, особлива увага - місту Стрий.

Війна • 13 грудня, 06:30 • 15629 перегляди

Невеликий мокрий сніг та дощ: синоптики дали прогноз на 6 грудня

6 грудня в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем на більшості території. Температура коливатиметься від -3° до +7°, місцями ожеледиця на дорогах.

Суспільство • 6 грудня, 05:38 • 20198 перегляди

Інспекція продажу новорічних ялинок: Штрафи за незаконну вирубку дерева можуть сягати понад 5 тисяч гривень

Державна екологічна інспекція розпочала моніторинг законності заготівлі та продажу хвойних дерев. Порушникам загрожують штрафи до 5100 гривень та кримінальна відповідальність.

Суспільство • 3 грудня, 03:32 • 62602 перегляди