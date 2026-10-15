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На Закарпатті священник УПЦ МП влаштував стрілянину по перехожих, є жертви

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Вишкові священнослужитель УПЦ МП стріляв по перехожих: двоє чоловіків загинули, троє постраждали. Підозрюваного затримали.

На Закарпатті священник УПЦ МП влаштував стрілянину по перехожих, є жертви

На Закарпатті священнослужитель УПЦ Московського патріархату влаштував на на центральній вулиці селища стрілянину по перехожих. Як повідомили у прокуратурі Закарпатської області, двоє людей загинули, ще троє - у лікарні, стрільця затримали, передає УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, повідомлення про стрілянину селищі Вишково Хустського району надійшло близько 16:00.

За попередньою інформацією, чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.

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Для розшуку та затримання озброєного чоловіка було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Стрільця було оперативно затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії 

- йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо оперативна група, медики та експерти.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Правова кваліфікація у кримінальному провадженні за п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст. 115 КК України.

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Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Вибухи
Закарпатська область