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На Закарпатье священник УПЦ МП устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

Киев • УНН

 • 5084 просмотра

В Вышкове священнослужитель УПЦ МП стрелял по прохожим: двое мужчин погибли, трое пострадали. Подозреваемого задержали.

На Закарпатье священник УПЦ МП устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

На Закарпатье священнослужитель УПЦ Московского патриархата устроил на центральной улице поселка стрельбу по прохожим. Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, два человека погибли, еще трое — в больнице, стрелок задержан, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, сообщение о стрельбе в поселке Вышково Хустского района поступило около 16:00.

По предварительной информации, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. В результате стрельбы два мужчины погибли. Это 62- и 64-летние местные жители. Еще трое пострадавших находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

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Для розыска и задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция "Гром".

Стрелок был оперативно задержан. Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. С ним проводятся неотложные следственные действия 

— говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, медики и эксперты.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правовая квалификация в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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Антонина Туманова

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