На Закарпатье священник УПЦ МП устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

На Закарпатье священнослужитель УПЦ Московского патриархата устроил на центральной улице поселка стрельбу по прохожим. Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, два человека погибли, еще трое — в больнице, стрелок задержан, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, сообщение о стрельбе в поселке Вышково Хустского района поступило около 16:00.

По предварительной информации, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. В результате стрельбы два мужчины погибли. Это 62- и 64-летние местные жители. Еще трое пострадавших находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

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Для розыска и задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция "Гром".

Стрелок был оперативно задержан. Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. С ним проводятся неотложные следственные действия — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, медики и эксперты.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правовая квалификация в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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