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Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком

Киев • УНН

 • 13386 просмотра

Мужчина в Кропивницком бросил гранаты в сторону полицейских и открыл огонь из автомата. Для его задержания объявили операцию «Гром».

Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком

В Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация «Гром», передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия 

- говорится в сообщении.

В настоящее время полиция принимает неотложные меры для задержания правонарушителя.

Введена специальная полицейская операция «Гром», к которой привлечены все необходимые подразделения.

Напомним

Как сообщал УНН, стрельба и взрывы прозвучали на улицах Кропивницкого. Telegram-канал «Твой Кропивницкий» информировал о вооруженном мужчине и перекрытии улиц.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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Кировоградская область
Кропивницкий