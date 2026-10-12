Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком

В Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация «Гром», передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция принимает неотложные меры для задержания правонарушителя.

Введена специальная полицейская операция «Гром», к которой привлечены все необходимые подразделения.

Напомним

Как сообщал УНН, стрельба и взрывы прозвучали на улицах Кропивницкого. Telegram-канал «Твой Кропивницкий» информировал о вооруженном мужчине и перекрытии улиц.