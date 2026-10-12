Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком
Киев • УНН
Мужчина в Кропивницком бросил гранаты в сторону полицейских и открыл огонь из автомата. Для его задержания объявили операцию «Гром».
В Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация «Гром», передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.
Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия
В настоящее время полиция принимает неотложные меры для задержания правонарушителя.
Введена специальная полицейская операция «Гром», к которой привлечены все необходимые подразделения.
Напомним
Как сообщал УНН, стрельба и взрывы прозвучали на улицах Кропивницкого. Telegram-канал «Твой Кропивницкий» информировал о вооруженном мужчине и перекрытии улиц.