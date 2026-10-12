У Кропивницькому пролунала стрілянина та низка вибухів - у соцмережах повідомляють про озброєного чоловіка
Київ • УНН
У Кропивницькому очевидці повідомили про стрілянину, вибухи й чоловіка з автоматом. Поліція перекрила вулицю, офіційних даних немає.
Стрілянина та вибухи пролунали на вулицях Кропивницького. Telegram-канал "Твій Кропивницький" повідомляє про озброєного чоловіка та перекриття вулиць, інформації від правоохоронців поки немає, передає УНН.
У Кропивницькому повідомляють про стрілянину на вулиці Архангельській. За повідомленнями очевидців, чоловік нібито бігає з автоматом, а вибух міг бути спричинений гранатою.Поліція перекрила вулицю та намагається затримати чоловіка. Обставини події уточнюються
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Згодом з'явилась інформація про вибухи у центрі Кропивницького.
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УНН намагається отримати коментар у поліції щодо ситуації у Кропивницькому. Наразі офіційної інформації щодо події у Кропивницькому немає.