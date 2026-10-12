У Кропивницькому пролунала стрілянина та низка вибухів - у соцмережах повідомляють про озброєного чоловіка

Стрілянина та вибухи пролунали на вулицях Кропивницького. Telegram-канал "Твій Кропивницький" повідомляє про озброєного чоловіка та перекриття вулиць, інформації від правоохоронців поки немає, передає УНН.

У Кропивницькому повідомляють про стрілянину на вулиці Архангельській. За повідомленнями очевидців, чоловік нібито бігає з автоматом, а вибух міг бути спричинений гранатою.Поліція перекрила вулицю та намагається затримати чоловіка. Обставини події уточнюються - йдеться у повідомленні.

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Згодом з'явилась інформація про вибухи у центрі Кропивницького.

Центр Кропивницького, краще йдіть з вулиць в безпечні місця: вибухи не припиняються - зазначено у повідомленні.

УНН намагається отримати коментар у поліції щодо ситуації у Кропивницькому. Наразі офіційної інформації щодо події у Кропивницькому немає.