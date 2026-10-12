В Кропивницком раздалась стрельба и серия взрывов — в социальных сетях сообщают о вооружённом мужчине

Стрельба и взрывы прозвучали на улицах Кропивницкого. Telegram-канал "Твой Кропивницкий" сообщает о вооружённом мужчине и перекрытии улиц, информации от правоохранителей пока нет, передаёт УНН.

В Кропивницком сообщают о стрельбе на улице Архангельской. По сообщениям очевидцев, мужчина якобы бегает с автоматом, а взрыв мог быть вызван гранатой.Полиция перекрыла улицу и пытается задержать мужчину. Обстоятельства происшествия уточняются - говорится в сообщении.

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Позже появилась информация о взрывах в центре Кропивницкого.

Центр Кропивницкого, лучше уйдите с улиц в безопасные места: взрывы не прекращаются - отмечается в сообщении.

УНН пытается получить комментарий в полиции относительно ситуации в Кропивницком. В настоящее время официальной информации о происшествии в Кропивницком нет.