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В Кропивницком раздалась стрельба и серия взрывов — в социальных сетях сообщают о вооружённом мужчине

Киев • УНН

 • 1776 просмотра

В Кропивницком очевидцы сообщили о стрельбе, взрывах и мужчине с автоматом. Полиция перекрыла улицу, официальных данных нет.

В Кропивницком раздалась стрельба и серия взрывов — в социальных сетях сообщают о вооружённом мужчине

Стрельба и взрывы прозвучали на улицах Кропивницкого. Telegram-канал "Твой Кропивницкий" сообщает о вооружённом мужчине и перекрытии улиц, информации от правоохранителей пока нет, передаёт УНН.

В Кропивницком сообщают о стрельбе на улице Архангельской. По сообщениям очевидцев, мужчина якобы бегает с автоматом, а взрыв мог быть вызван гранатой.Полиция перекрыла улицу и пытается задержать мужчину. Обстоятельства происшествия уточняются 

- говорится в сообщении.

Добавим

Позже появилась информация о взрывах в центре Кропивницкого.

Центр Кропивницкого, лучше уйдите с улиц в безопасные места: взрывы не прекращаются

 - отмечается в сообщении.

УНН пытается получить комментарий в полиции относительно ситуации в Кропивницком. В настоящее время официальной информации о происшествии в Кропивницком нет.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Кропивницкий