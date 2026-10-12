Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому

У Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї, введено спецоперацію "Грім", передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.

Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція вживає невідкладних заходів для затримання правопорушника.

Введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", до якої залучені всі необхідні підрозділи.

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Як повідомляв УНН, cтрілянина та вибухи пролунали на вулицях Кропивницького. Telegram-канал "Твій Кропивницький" інформував про озброєного чоловіка та перекриття вулиць.