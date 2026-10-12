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Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому

Київ • УНН

 • 11795 перегляди

Чоловік у Кропивницькому кинув гранати в бік поліцейських і відкрив вогонь з автомата. Для його затримання оголосили операцію "Грім".

Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому

У Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї, введено спецоперацію "Грім", передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.

Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї 

- йдеться у повідомленні.

Наразі поліція вживає невідкладних заходів для затримання правопорушника.

Введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", до якої залучені всі необхідні підрозділи.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, cтрілянина та вибухи пролунали на вулицях Кропивницького. Telegram-канал "Твій Кропивницький" інформував про озброєного чоловіка та перекриття вулиць.

Антоніна Туманова

Кримінал
Вибухи
Сутички
Національна поліція України
Кіровоградська область
Кропивницький