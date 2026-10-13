Чоловік влаштував стрілянину у середмісті Києва - всі деталі

Фото: Патрульна поліція Києва

У середмісті Києва чоловік вирішив постріляти, щоб перевірити зброю на справність. Як повідомили у Патрульній поліції, порушника затримали, а зброю - вилучили, передає УНН.

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Інцидент стався у Дніпровському районі.

У парку інспектори виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет. Чоловік розповів, що стріляв, щоб перевірити справність стартового пістолета.

Фото: Патрульна поліція Києва

Ймовірного порушника затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

Зброю вилучили для експертизи.

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