Чоловік влаштував стрілянину у середмісті Києва - всі деталі
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва чоловік стріляв у парку, перевіряючи справність стартового пістолета. Його затримали, зброю вилучили.
У середмісті Києва чоловік вирішив постріляти, щоб перевірити зброю на справність. Як повідомили у Патрульній поліції, порушника затримали, а зброю - вилучили, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався у Дніпровському районі.
У парку інспектори виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет. Чоловік розповів, що стріляв, щоб перевірити справність стартового пістолета.
Ймовірного порушника затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.
Зброю вилучили для експертизи.
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