У четвер, 19 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень на Лівобережжі та Закарпатті погоду з дощами різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме з заходу, проте нестиме тепле повітря. Найтеплішу погоду метеорологи прогнозують на півдні країни.

Вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні, на сході та південному сході країни місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°. В Карпатах вдень невеликий дощ; температура 2-7° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде сонячно, опадів не очікується. Температура 6-11°.

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