В четверг, 19 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем на Левобережье и Закарпатье погоду с дождями различной интенсивности будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут перемещаться в восточном направлении. Давление будет колебаться, влажность воздуха останется высокой. Ветер будет преимущественно западным, однако будет нести теплый воздух. Самую теплую погоду метеорологи прогнозируют на юге страны.

Днем на Левобережье и Закарпатье умеренные, на востоке и юго-востоке страны местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 8-13°; на юге страны 11-16°. В Карпатах днем небольшой дождь; температура 2-7° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет солнечно, осадки не ожидаются. Температура 6-11°.

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