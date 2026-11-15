Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий

Украина вновь оказывается в центре внимания мировой политики. Согласно астрологическим показателям, текущая неделя может стать важным этапом, когда на первый план выходят вопросы будущего государства, международной безопасности и стратегических договорённостей. О символических тенденциях для Украины и прогнозе для всех знаков зодиака эксклюзивно для УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Какие главные астрологические тенденции произойдут на этой неделе:

Украина на историческом распутье. В гороскопе государства на прошлой неделе начался новый двенадцатилетний цикл Юпитера. Сейчас его влияние продолжается на фоне напряжённого расположения планет. Это может символизировать начало длительных процессов, которые будут влиять на будущее страны;

17–19 ноября — пик напряжения. Кармический тау-квадрат акцентирует борьбу за власть, столкновение интересов, возвращение старых проблем и необходимость ответственных решений;

Меркурий и Венера завершили ретроградное движение. Жизнь постепенно ускоряется, а отложенные дела получают шанс на продолжение;

22 ноября Солнце переходит в знак Стрельца. В конце недели астрологическая атмосфера меняется, открывая период новых стремлений и возможностей.

Украина на распутье: начало событий, которые могут изменить будущее

По словам астролога, на прошлой неделе в гороскопе Украины начался новый двенадцатилетний цикл Юпитера.

Уже тогда мы увидели, насколько важными становятся международные переговоры, политические заявления и обсуждение будущего Украины. На этой неделе начатый процесс продолжается, а к нему добавляется особенно напряжённая астрологическая конфигурация, усиливающая значение военно-политических вопросов, международных отношений и стратегических решений. В астрологической трактовке это может быть началом чрезвычайно важного периода для государства. На первый план будут выходить вопросы будущего Украины, её безопасности, международных гарантий, союзов и возможных договорённостей. И самое важное — это лишь начало — отметила экспертка.

По мнению Ксении Базиленко, события, которые разворачиваются сейчас, могут положить начало гораздо более длительным процессам.

Даже если в ближайшие дни окончательные решения не будут приняты, переговоры, заявления, новые предложения и позиции сторон могут определять дальнейшее развитие ситуации. Украина словно оказывается на историческом распутье, где каждый выбор имеет особый вес. Именно поэтому сейчас важно не только достичь определённого результата, но и осознавать его возможные последствия. Впереди может быть ещё немало важных событий. И текущую неделю, с точки зрения астрологического прогноза, стоит рассматривать не как завершение сложного процесса, а как начало нового этапа — добавила экспертка.

Кармический тау-квадрат: борьба амбиций и возвращение прошлого

С 16 по 19 ноября, по словам экспертки, усилится влияние напряжённой астрологической конфигурации — кармического тау-квадрата с участием Солнца, Марса, Юпитера и лунных узлов. Особенно важным может стать 17 ноября, когда Луна дополнительно активизирует эту конфигурацию. В последующие дни напряжение будет сохраняться.

В мировой политике такая конфигурация символизирует борьбу за влияние, обострение противоречий, столкновение амбиций политических лидеров и возвращение к вопросам, которые оставались нерешёнными на протяжении длительного времени. Возможны жёсткие переговоры, неожиданные политические заявления, новые инициативы и попытки изменить прежние договорённости. Особое значение приобретают вопросы международной безопасности, военных конфликтов и перераспределения влияния. В то же время этот период может символизировать не только противостояние, но и поиск новых путей выхода из сложных ситуаций — отметила Ксения Базиленко.

Астролог также объяснила, как это может повлиять на личную жизнь. По её словам, напряжённые астрологические показатели могут обострить амбиции, самолюбие и желание любой ценой доказать свою правоту.

О себе могут напомнить давние обиды, упущенные возможности, незавершённые конфликты и разочарования прошлого. В отношениях возможны споры и ревность, а в профессиональной жизни — конкуренция, борьба за авторитет, должности и влияние. Особой осторожности требуют люди, обладающие властью или несущие ответственность за других. Главный совет — не позволяйте амбициям и старым обидам управлять вашими решениями. Не стоит действовать под влиянием гнева или желания отомстить. Именно сейчас важно не повторять ошибок прошлого — добавила специалистка.

Меркурий и Венера завершили ретроградное движение: жизнь ускоряется

Вместе с тем, как отмечает специалистка, 13 ноября Меркурий завершил ретроградное движение в Скорпионе, а 14 ноября Венера — в Весах. В астрологической трактовке это символизирует постепенное оживление деловой активности, переговоров, финансовых процессов и личных отношений.

Дела, которые в течение последних недель задерживались или требовали пересмотра, наконец могут сдвинуться с места. Будет появляться больше определённости, возможностей и желания реализовывать отложенные планы. Однако в начале недели обе планеты ещё будут двигаться медленно, поэтому с крупными покупками, финансовыми решениями и важными договорённостями лучше не спешить. Жизнь постепенно набирает скорость — объяснила Ксения Базиленко.

Выводы недели

16–22 ноября могут стать периодом важных решений, возвращения к нерешённым вопросам и начала новых процессов. Для Украины астрологическая символика этого времени особенно выразительна: на прошлой неделе начался новый цикл Юпитера, который может обозначать начало длительного этапа переосмысления будущего государства. На этой неделе процессы, уже набравшие обороты, могут получить дальнейшее развитие. Для каждого из нас это напоминание о необходимости действовать ответственно, не поддаваться чрезмерным амбициям и учитывать последствия собственного выбора. В воскресенье, 22 ноября, Солнце перейдёт в знак Стрельца. Для представителей этого знака начнётся сезон дней рождения, а общая астрологическая атмосфера постепенно будет приобретать больше огненной энергии. Стрелец символизирует оптимизм, свободу, стремление к новым знаниям и расширению горизонтов. После напряжённого периода появляется больше желания смотреть вперёд, строить планы и открывать для себя новые возможности — резюмировала Ксения Базиленко.

Гороскоп на 16–22 ноября для всех знаков зодиака

Овен

На этой неделе особого внимания потребуют финансовые обязательства, общие средства и вопросы доверия. О себе могут напомнить давние договорённости или ситуации, которые вы считали окончательно решёнными. Не спешите рисковать деньгами или брать на себя новые обязательства. В личных отношениях важно избегать ревности и желания всё контролировать. Иногда откровенный разговор помогает больше, чем настойчивое отстаивание собственной правоты.

Телец

В центре внимания окажутся партнёрские отношения — как личные, так и деловые. Возможно, придётся вернуться к старым спорам или пересмотреть условия сотрудничества. Не стоит воспринимать каждое замечание как личную обиду. Постарайтесь услышать другую сторону, даже если её позиция вам не нравится. Эта неделя может помочь понять, какие отношения нуждаются в изменениях, а какие стоит особенно беречь.

Близнецы

Рабочие дела, повседневные обязанности и вопросы здоровья потребуют большего внимания. Возможно, придётся исправлять старые ошибки, возвращаться к незавершённым заданиям или менять привычный график. Не пытайтесь сделать всё одновременно. Чрезмерная нагрузка может привести к усталости и раздражению. Наведите порядок в делах, позаботьтесь о полноценном отдыхе и не забывайте о собственных потребностях.

Рак

Неделя может принести яркие эмоции, романтические переживания и желание уделять больше внимания себе. В то же время старые обиды или неоправданные ожидания могут мешать наслаждаться приятными моментами. Особой деликатности потребуют отношения с любимыми и детьми. Не требуйте от близких постоянного подтверждения их чувств. Найдите время для творчества, любимых занятий и всего, что приносит вам радость.

Лев

Для вас продолжается особенно важный период, который может иметь долгосрочные последствия. На этой неделе события вновь потребуют ответственных решений, а некоторые ситуации могут удивительным образом напоминать то, что вы уже переживали раньше. Будьте внимательны, чтобы не повторять старых ошибок. Чрезмерные амбиции, самолюбие и желание любой ценой доказать свою правоту могут усложнить ситуацию. Особенно это касается семейных вопросов, отношений с близкими и важных жизненных решений. Сейчас важно не просто победить в споре, а понять, чего вы на самом деле хотите. Не позволяйте гордости управлять вашим будущим.

Дева

На этой неделе особое значение приобретут разговоры, документы, поездки и общение с ближайшим окружением. Могут вновь возникнуть вопросы, которые ранее остались без ответа. Будьте внимательны к информации, которую получаете, и не спешите делать выводы. Особенно важно избегать резких высказываний: неосторожное слово может стать причиной длительного недопонимания. Подходящее время, чтобы навести порядок в документах и завершить отложенные дела.

Весы

Финансовые вопросы вновь потребуют вашего внимания. Возможна некоторая путаница с расходами, платежами или договорённостями. Не спешите принимать важные решения, особенно если вами движет желание что-то доказать себе или другим. Лучше спокойно пересмотреть бюджет, разобраться с текущими делами и навести порядок в быту. Не пытайтесь компенсировать эмоциональное напряжение дорогими покупками. Сейчас практичность и умеренность принесут значительно больше пользы, чем импульсивные поступки.

Скорпион

Эта неделя может стать для вас настоящим испытанием на внутреннюю зрелость. Вы можете особенно остро воспринимать себя как личность, размышлять о собственных достижениях, ошибках и жизненных решениях. Возможно обострение внутренних противоречий, недовольство собой или желание немедленно что-то изменить. Но сейчас очень важно не предъявлять к себе чрезмерных требований. Не сравнивайте себя с другими и не обесценивайте пройденный путь. Вы имеете право ошибаться, менять мнение и начинать сначала. Больше любите себя, доверяйте собственным силам и помните о своей ценности.

Стрелец

Неделя может оказаться эмоционально непростой. Вы можете острее ощущать внутренние противоречия, скрытые желания, давние переживания или недовольство определёнными обстоятельствами жизни. Возможны сильная усталость, желание уединиться и временно отстраниться от чужих проблем. И это вполне естественно. Не заставляйте себя быть активными, если чувствуете потребность в отдыхе. Сейчас лучше всего снизить нагрузку, побыть наедине с собой, восстановить силы и спокойно разобраться в собственных чувствах. В конце недели, когда Солнце перейдёт в ваш знак, постепенно появятся новая энергия и желание двигаться вперёд.

Козерог

В центре внимания окажутся друзья, коллективы, совместные проекты и планы на будущее. Могут возникнуть противоречия из-за распределения обязанностей, лидерства или разных взглядов на общее дело. Не стоит втягиваться в борьбу за авторитет. Возможно, пришло время пересмотреть некоторые договорённости и определить, с кем вам действительно по пути. В то же время неделя может принести интересные идеи относительно будущих проектов. Не отказывайтесь от них только из-за временных трудностей.

Водолей

Для вас также продолжается чрезвычайно важный период. На этой неделе могут возникать ситуации, связанные с профессиональным будущим, личными амбициями, партнёрством и ответственными решениями. Особенно внимательно отнеситесь к новым предложениям, переговорам и возможностям, которые открываются перед вами. Не стоит отказываться от перспектив лишь из-за страха перемен или неуверенности в собственных силах. В то же время не позволяйте чужим амбициям управлять вашим выбором. Сейчас важно сохранять самостоятельность, но и уметь договариваться. Не бойтесь принимать важные решения. Некоторые из них могут определить направление вашей жизни на длительное время. Главное — действовать осознанно, а не под давлением обстоятельств.

Рыбы

Эта неделя может заставить вас по-новому взглянуть на собственное будущее. Особого внимания потребуют вопросы образования, дальних поездок, международных дел, документов и юридических договорённостей. Возможно возвращение к планам, которые ранее пришлось отложить. Не спешите отказываться от своих мечтаний, даже если сейчас путь к ним кажется сложным. В то же время проверяйте информацию и не полагайтесь лишь на обещания. В конце недели могут появиться новые идеи относительно профессионального развития.

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