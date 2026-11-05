Корецький та Фіцо у Львові провели міжурядові консультації - про що домовились

Фото: Telegram-канал Сергія Корецького

Уряди України та Словаччини у Львові підписали низку угод, зокрема Спільну декларацію про співробітництво, угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії у Словаччині та аналогічної гімназії в Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Провели спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Львові. Разом із Робертом Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво. Вона фіксує всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти як чіткий план дій для наших команд. Також підписали міжурядову угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні. Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати звʼязок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову - написав Корецький.

За його словами, Словаччина оголосила про рішення передати для потреб "Укрзалізниці" три електровози.

Розраховуємо, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті. Для нас корисний і важливий досвід Словаччини на шляху до ЄС. Говорили про відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону. Предметно зупинилися на співпраці в межах європейського інструменту SAFE. Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро. На кордоні працюємо над запровадженням електронної черги та спільного контролю. Розширюємо можливості прикордонних переходів для пасажирів та вантажів - додав прем’єр.

Він також повідомив, що Словаччина виділяє Україні 500 тисяч євро на енергетику, зокрема буде закуплено 54 генератори для України, які прибудуть до кінця місяця, а ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро - на медичне обладнання для наших лікарень

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