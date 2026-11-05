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Корецкий и Фицо во Львове провели межправительственные консультации — о чем договорились

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Во Львове правительства Украины и Словакии подписали декларацию и договорились открыть двуязычные гимназии. Словакия передаст три электровоза и €1 млн помощи.

Корецкий и Фицо во Львове провели межправительственные консультации — о чем договорились
Фото: Telegram-канал Сергея Корецкого

Правительства Украины и Словакии во Львове подписали ряд соглашений, в частности Совместную декларацию о сотрудничестве, соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словакии и аналогичной гимназии в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Провели совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики во Львове. Вместе с Робертом Фицо подписали Совместную декларацию о сотрудничестве. Она фиксирует все сегодняшние практические договоренности и запланированные проекты как четкий план действий для наших команд. Также подписали межправительственное соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словацкой Республике и аналогичной словацко-английской гимназии в Украине. Запуск ожидаем уже в следующем учебном году. Для нас чрезвычайно важно поддерживать связь с украинцами, особенно детьми, которые из-за войны находятся за границей. Важно сохранять украинскую идентичность и родной язык 

- написал Корецкий. 

По его словам, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзалізниці" три электровоза. 

Рассчитываем, что до конца года они выйдут на колею европейского стандарта в Закарпатье. Для нас полезен и важен опыт Словакии на пути в ЕС. Говорили об открытии оставшихся двух переговорных кластеров для Украины и запуске Макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона. Предметно остановились на сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE. Подпишем Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно даст старт энергетическим проектам по восстановлению в рамках механизма Ukraine Investment Framework на сумму более 100 млн евро. На границе работаем над внедрением электронной очереди и совместного контроля. Расширяем возможности пограничных переходов для пассажиров и грузов 

- добавил премьер. 

Он также сообщил, что Словакия выделяет Украине 500 тысяч евро на энергетику, в частности будет закуплено 54 генератора для Украины, которые прибудут до конца месяца, а еще 300 тысяч евро Словакия направляет как второй взнос в Коалицию укрытий гражданской защиты, а 200 тысяч евро — на медицинское оборудование для наших больниц

Напомним 

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после визита в москву заявил о развитии сотрудничества с рф в обход международных санкций.  

Павел Башинский

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