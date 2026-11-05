Корецкий и Фицо во Львове провели межправительственные консультации — о чем договорились

Правительства Украины и Словакии во Львове подписали ряд соглашений, в частности Совместную декларацию о сотрудничестве, соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словакии и аналогичной гимназии в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Провели совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики во Львове. Вместе с Робертом Фицо подписали Совместную декларацию о сотрудничестве. Она фиксирует все сегодняшние практические договоренности и запланированные проекты как четкий план действий для наших команд. Также подписали межправительственное соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словацкой Республике и аналогичной словацко-английской гимназии в Украине. Запуск ожидаем уже в следующем учебном году. Для нас чрезвычайно важно поддерживать связь с украинцами, особенно детьми, которые из-за войны находятся за границей. Важно сохранять украинскую идентичность и родной язык

По его словам, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзалізниці" три электровоза.

Рассчитываем, что до конца года они выйдут на колею европейского стандарта в Закарпатье. Для нас полезен и важен опыт Словакии на пути в ЕС. Говорили об открытии оставшихся двух переговорных кластеров для Украины и запуске Макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона. Предметно остановились на сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE. Подпишем Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно даст старт энергетическим проектам по восстановлению в рамках механизма Ukraine Investment Framework на сумму более 100 млн евро. На границе работаем над внедрением электронной очереди и совместного контроля. Расширяем возможности пограничных переходов для пассажиров и грузов