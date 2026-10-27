Словаччина планує розвивати співпрацю з рф у сферах, які не охоплюють міжнародні санкції. Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар після візиту до москви 26 жовтня. Поїздку розкритикували словацькі опозиційні політики. Про це повідомляє DW, передає УНН.

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За інформацією видання, Юрай Бланар очолював словацьку делегацію на 22-му засіданні двосторонньої міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва. Попередня зустріч відбулася у 2021 році. Російську делегацію очолював міністр науки та вищої освіти рф валерій фальков. Під час візиту Бланар також зустрівся з главою МЗС росії сергієм лавровим.

"Обговорювалися питання енергетичної безпеки Словаччини, двосторонні відносини з акцентом на економічну співпрацю, а також війна в Україні. Зокрема, Юрай Бланар заявив про необхідність підтримувати діалог із росією для врегулювання "ситуацій, що виникають у зв'язку з рішеннями Єврокомісії щодо відмови від російських енергоносіїв" до кінця 2027 року. На сайті МЗС Словаччини наголошується, що лавров запевнив Бланара: росія "як і раніше готова виконувати свої контрактні зобов'язання". Коментуючи війну в Україні, словацький міністр сказав, що представники двох країн розуміють, наскільки "важливо враховувати першопричини цього конфлікту та активно підтримувати діалог із усіма сторонами" для її припинення", – пише видання.

За словами Бланара, лавров назвав "прийнятною" його пропозицію щодо проведення "підготовчих переговорів на нижчому рівні" у Братиславі.

Водночас, за наявною інформацією, візит Бланара викликав критику з боку опозиційних політиків. Зокрема, представник консервативної партії Nova Габор Грендел назвав поїздку "міжнародною ганьбою" та зажадав від міністра пояснити, "що саме його поїздка до москви дала громадянам Словаччини".

Тоді як колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок, який представляє ліберальну партію "Свобода і солідарність", назвав Бланара "могильником зовнішньої політики Словаччини". За його словами, Бланар збирався просити Лаврова дозволу збільшити кількість співробітників посольства країни у москві. Зі схожими припущеннями раніше виступали й інші представники словацької опозиції.

"Втім, візит Бланара на чолі делегації – не перша поїздка високопоставлених представників Словаччини до Росії останнім часом. 8 травня до москви прилетів прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо . Напередодні Дня Перемоги він поклав квіти до Могили Невідомого Солдата, а наступного дня зустрівся з російським президентом володимиром путіним. При цьому Фіцо не відвідував парад на Червоній площі", – зазначає видання.

Нагадаємо

Словацька делегація прибула до москви для переговорів про енергетику та російський газ. Братислава побоюється арбітражних вимог до €16 млрд.