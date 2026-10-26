Словаччина шукає домовленостей із кремлем: голова МЗС у москві для переговорів по енергетиці

Словацька делегація на чолі з міністром закордонних та європейських справ Юраєм Бланаром прибула до москви для участі в засіданні міжурядової комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle та Міністерство закордонних справ Словаччини.

Головною темою переговорів стане енергетична безпека Словаччини, зокрема постачання російського газу.

"Абсолютним пріоритетом, з яким я їду до москви, є енергетична безпека Словаччини", - заявив Бланар.

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У понеділок, 26 жовтня, у москві відбудеться 22-ге засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва. Востаннє комісія збиралася у листопаді 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Співголовами засідання виступлять очільник словацького МЗС Юрай Бланар та міністр науки і вищої освіти росії валерій фальков.

Мета зустрічі - визначити межі співпраці з рф в областях, які становлять "спільний інтерес", повідомили в міністерстві. При цьому там уточнили, що зобов'язання Словаччини в ЄС буде враховано.

Сторони планують обговорити питання в енергетиці, зокрема атомній, сільському господарстві, охороні довкілля, туризмі, спорті та культурі. Також передбачені переговори щодо економічної взаємодії у сферах, на які не поширюються санкції Європейського Союзу. За словами Бланара, головним пріоритетом його візиту стане питання енергетичної безпеки Словаччини на тлі рішення ЄС про поступову відмову від російського газу.

Зокрема, словацька державна компанія Slovenský plynárenský priemysel (SPP) має довгостроковий контракт із російським "газпромом", який діє до 2034 року. Угода передбачає принцип take or pay ("бери або плати"), відповідно до якого покупець зобов'язаний оплачувати погоджені обсяги газу навіть у разі відмови від їх отримання.

Глава словацького МЗС попередив, що дострокове припинення закупівель може призвести до арбітражних претензій з боку росії на суму понад 10 мільярдів євро. За його оцінкою, потенційні фінансові вимоги можуть сягнути 16 мільярдів євро. При цьому Бланар наголосив, що Європейський Союз готовий надати Словаччині юридичну допомогу, однак не гарантує компенсації можливих фінансових втрат.

За даними росЗМІ, Бланар уже в москві.

До складу словацької делегації, зокрема, мали увійти держсекретар міністерства економіки Володимир Шимоняк та голова Комітету із закордонних справ Нацради Маріан Кери. Очікуються також експерти з Міністерства довкілля, економіки, сільського господарства, культури, туризму та спорту. Окрім того, до москви мали прибути представники словацької газової промисловості, словацької державної акціонерної компанії JAVYS, Словацької торгово-промислової палати та Словацько-російської ділової ради.

Окремі переговори словацький міністр планує провести з главою МЗС рф сергієм лавровим. Сторони обговорять двосторонні відносини, економічне співробітництво та міжнародні питання, зокрема ініціативи щодо завершення війни в Україні. Бланар заявив, що, попри засудження російської агресії та порушення міжнародного права, Братислава вважає необхідним підтримувати контакти з москвою для захисту національних інтересів.

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