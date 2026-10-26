Словакия ищет договорённости с кремлём: глава МИД в москве для переговоров по энергетике

Словацкая делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром прибыла в москву для участия в заседании межправительственной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle и Министерство иностранных дел Словакии.

Главной темой переговоров станет энергетическая безопасность Словакии, в частности поставки российского газа.

"Абсолютным приоритетом, с которым я еду в москву, является энергетическая безопасность Словакии", — заявил Бланар.

Детали

В понедельник, 26 октября, в москве состоится 22-е заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В последний раз комиссия собиралась в ноябре 2021 года, до начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Сопредседателями заседания выступят глава словацкого МИД Юрай Бланар и министр науки и высшего образования россии валерий фальков.

Цель встречи — определить рамки сотрудничества с рф в областях, представляющих "взаимный интерес", сообщили в министерстве. При этом там уточнили, что обязательства Словакии в ЕС будут учтены.

Стороны планируют обсудить вопросы в сфере энергетики, в частности атомной, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, туризма, спорта и культуры. Также предусмотрены переговоры по экономическому взаимодействию в сферах, на которые не распространяются санкции Европейского союза. По словам Бланара, главным приоритетом его визита станет вопрос энергетической безопасности Словакии на фоне решения ЕС о постепенном отказе от российского газа.

В частности, словацкая государственная компания Slovenský plynárenský priemysel (SPP) имеет долгосрочный контракт с российским "газпромом", действующий до 2034 года. Соглашение предусматривает принцип take or pay ("бери или плати"), согласно которому покупатель обязан оплачивать согласованные объемы газа даже в случае отказа от их получения.

Глава словацкого МИД предупредил, что досрочное прекращение закупок может привести к арбитражным претензиям со стороны россии на сумму более 10 миллиардов евро. По его оценке, потенциальные финансовые требования могут достигнуть 16 миллиардов евро. При этом Бланар подчеркнул, что Европейский союз готов предоставить Словакии юридическую помощь, однако не гарантирует компенсации возможных финансовых потерь.

По данным росСМИ, Бланар уже в москве.

В состав словацкой делегации, в частности, должны были войти госсекретарь Министерства экономики Владимир Шимоняк и председатель Комитета по иностранным делам Национального совета Мариан Кери. Также ожидается участие экспертов из Министерства окружающей среды, экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и спорта. Кроме того, в москву должны были прибыть представители словацкой газовой промышленности, словацкой государственной акционерной компании JAVYS, Словацкой торгово-промышленной палаты и Словацко-российского делового совета.

Отдельные переговоры словацкий министр планирует провести с главой МИД рф сергеем лавровым. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные вопросы, в частности инициативы по завершению войны в Украине. Бланар заявил, что, несмотря на осуждение российской агрессии и нарушения международного права, Братислава считает необходимым поддерживать контакты с москвой для защиты национальных интересов.

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